«El mundo está perdido», se resignaba una jubilada de ojos azules ante las noticias que emitía por la mañana la televisión de la cafetería Princesa de Bora Hora, en el barrio lisboeta de Ajuda. Allí los cafés cuestan 50 céntimos para que las míseras pensiones de sus clientas puedan estirarse algo más que las lascas del bacalao. También para que los turistas ajustemos nuestros presupuestos estivales, consumidos por el alquiler de apartamentos decandentes convertidos en objetos de deseo por obra y gracia de Ikea y Airbnb. No conocía la angustia de las ancianas portuguesas, y mucho menos el precio de sus desayunos, cuando entré por primera vez a Lisboa por el colosal puente del 25 de abril, desde los pies del Cristo Rei, atravesando el inmenso Tajo y culminando un largo viaje en los brazos de una ciudad enorme pero acogedora, nueva pero antigua, apasionante y demoledora. Un puerto para la vida y una puerta para la mente. Una pirueta para el alma.

En Ajuda, muy cerca de Belém, y a los pies del Parque Natural de Monsanto, hay tantas funerarias como tascas, cuya especialidad son los caracoles asados. En los bares solo hay hombres, y las señoras, acompañadas siempre de bolsas y muletas, evitan la enésima fractura de hueso por las empedradas y empinadas cuestas. Las señoras portuguesas no tienen bigote. Tienen recados que hacer, y caídas de las que recuperarse mientras suben las escaleras de sus viejos edificios sin ascensor. Lisboa tiene cerraduras a la altura de la rodilla; las colillas de cigarros hacen de pegamento para las piedras que conforman las aceras y la tos seca es el fado en las iglesias.

Lisboa también es un barco enorme que se hace minúsculo saliendo hacia el mar; es un arroz dulce y es vinho verde; es un eclipse de luna, una playa escondida y algunas sardinas del tamaño de algunas lubinas. Lisboa es Vasco de Gama y es Fernando Pessoa, es cerveza barata y bacalao en cada esquina, es un beso continuo y es la sonrisa de los lisboetas, conocidos como 'lechugas'. Es una ensalada muy bien aliñada. Es un tranvía hasta la última parada, un paseo sin prisa, una bifana, un grafiti, una plaza de la Alegría. Un potente imán que ya no deja de atraer, y es la profunda saudade de ya no estar. Saber que «el mundo está perdido» si no se regresa a Lisboa.