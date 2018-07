LA VEREDA DEL CAPITÁN Virus en el ambiente Ilustración: J. Merlos Al Gobierno de Pedro Sánchez cada vez más voces reclaman que España sea pionera en facilitar la pastilla del PrEP como medida de prevención del VIH entre la comunidad gay MANUEL MADRID Murcia Lunes, 30 julio 2018, 12:16

Hay una moda revival, sobre todo en aquellos que se reconocen en el movimiento 'Yo fui a EGB'. Uno de los personajes que nos acompañaron en nuestro tránsito de infantes a prepúberes fue Ramón Sánchez Ocaña, periodista especializado en información sanitaria, que era un excelente formador de masas. Cuántas veces oímos aquello de 'Más vale prevenir que curar', título del programa de Televisión Española que caló en los 80, años en los que el Centro de Enfermedades Infecciosas de Atlanta y el 'New England Journal of Medicine' eran pioneros al describir una enfermedad nueva que estaba apareciendo. En 1982 aquella epidemia que en un principio se asociaba solo con la comunidad homosexual empezó a ser oficial con el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El número creciente de afectados -en 1983 'Informe Semanal' hablaba de que solo en las principales ciudades de Norteamérica se habían producido ya 750 muertes- hizo que el presidente Reagan solicitase al Congreso de Estados Unidos un crédito extraordinario de 750 millones de pesetas para investigar esta enfermedad para la que no había cura, ni se sabía como se contraía ni cómo se contagiaba.

Un auxiliar de a bordo de Air Canadá, Gaetan Dugas, fallecido en 1984, fue uno de los primeros casos documentados. El epidemiólogo Ian Lipkin, director del Centro de Infección e Inmunidad de la Universidad de Columbia en Nueva York, está harto de decir que Dugas no fue el 'paciente cero' sino que, en todo caso, pudo haber servido como un 'superpropagador' del VIH (virus de inmunodeficiencia humana), descubierto por los investigadores franceses Luc Montagnier y Françoise Barré-Sinoussi e identificado entre personas que tenían en común haber mantenido relaciones sexuales. Pero la psicosis por aquellos años rayaba con el paroxismo, hasta el punto de que los policías usaban máscaras y guantes cuando debían ocuparse de las víctimas; los guardianes de las cárceles se resguardaban en trajes protectores. Y las funerarias rehusaban de ocuparse de los cuerpos sospechosos. Hoy sabemos que el contagio solo puede ser a través del semen, la sangre, las secreciones vaginales y la leche materna.

Mucho ha llovido desde entonces, pero el ciclo de transmisión del VIH no se ha detenido, pese al increíble progreso médico realizado en la lucha contra el virus. Los planes de prevención sirven para crear conciencia sobre un problema, especialmente en el ámbito sanitario. Y aquí es donde al Gobierno de Pedro Sánchez cada vez más voces reclaman que España sea pionera también en Europa a la hora de facilitar los tratamientos como prevención. Cada vez es más frecuente ver a gays que dicen estar tomando PrEP para evitar el riesgo de ser infectados en sus relaciones sexuales. ¿De qué estamos hablando? El PrEP es una píldora diaria que reduce en gran medida el riesgo de infección por VIH. En España hay un desconocimiento amplio sobre la profilaxis preexposición, que se ha demostrado como muy eficaz. También existe el PEP, que es la profilaxis postexposición, que se dispensa en hospitales solo cuando se ha constatado un riesgo y debe tomarse antes de que pasen 72 horas desde el contacto con un portador del VIH positivo. En EEUU se destinan importantes medios económicos a la cultura de la prevención, pero aún así reinan infinitos mitos sobre la seguridad, efectividad y disponibilidad de PrEP, asegura la organización Latinos Salud. En España no está autorizado su dispensa en farmacias, pese a las recomendaciones de la OMS. Hace dos años, según la ONG Salud por Derecho, se registró una proposición no de ley de los grupos parlamentarios pidiendo al Ejecutivo de Rajoy que volviera a aportar 30 millones al año a la lucha global contra el SIDA -más de 37 millones de personas en todo el mundo portan el virus del VIH-, «de la que España lleva ausente desde 2011». Sigue habiendo virus en el ambiente, y falta una estrategia para concienciar sobre el diagnóstico precoz, para educar en el sexo seguro y facilitar los tratamientos.