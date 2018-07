PROPIOS Y EXTRAÑOS Un tirabuzón en la ortodoxia flamenca El bailaor Jesús Quílez, en su academia de baile flamenco de San Javier. / a. salas A Jesús Quílez, bailaor y profesor de danza, coreógrafo, modisto y peluquero, le pierden los palos antiguos y el pollo empanado. «Si estoy de bajón, me tiro a la soleá», se deja llevar ALEXIA SALAS Martes, 17 julio 2018, 22:43

«Soy raro», se desconcierta a sí mismo el bailaor Jesús Quílez. Nació entre los naranjos y olivos del Guadalquivir, se le esperaba negruzco y racial como de puro romance lorquiano, y floreció nórdico rotundo, con ojos de mar abierto en vez de río, tirabuzones rubios «y cuerpo mocho», añade Jesús. Es bailaor sin remedio «pero tampoco doy el perfil», se asume y se desafía en su diferencia.

Cantaba la Gata Cattana rapeando en vida: «Yo me vendí por tres milímetros de iris azul tanzanita en cada ojo». Y ojo con los ojos del bailaor, ojos lo mismo perdonavidas que matahombres. No le hables de fusiones ni modernidades. Dale sevillanas boleras del siglo pasado, livianas y malagueñas antiguas. Dale pecheras negras y chaquetas de brocado -«todo color es poco», confiesa- y ponle una bandeja de pollo empanado con pimientos fritos y se le encenderán las pupilas como dos kryptonitas. Si a Superman lo dejaban flácido, al bailaor jienense le arrebatan su lado terrenal, casi animal, y le incitan a bailar mejor: «Es lo que me voy a comer cuando termine mi festival, porque antes no me entra nada». Con 110 alumnas en su academia y un espectáculo que montar, su lema suele ser la disciplina. Hay demasiado por hacer sobre las tablas de la enseñanza flamenca. «Antes de elegir un palo estudio su procedencia, su historia, y aquí se aprende el compás y a entrar cuando hay que entrar», sale el maestro.

Quién Jesús Quílez. Qué Bailaor y profesor de baile flamenco. Dónde San Javier. ADN Clásico y exigente. Pensamiento «Que los del Orgullo Gay hagan lo que quieran. A mí que me dejen».

No descuida ni un detalle. Como un historiador del flamenco, recupera trajes antiguos y hasta los cose él mismo. «Hago vestidos de flamenca y mallas goyescas. Y también maquillo y peino a mis alumnas. El día del festival, todas se ponen en fila con las horquillas en una mano y la redecilla en la otra. Y ni una protesta al hacer el moño», deja claro desde el primer día.

Reza cada día para que no le fallen las piernas y alguien le pague «el 'autónomo'»

El arte le entró al niño rubio con solo tres años y medio sin saber de dónde le venía. «En mi casa no había afición. Ni siquiera en mi pueblo. Y mi padre era antiflamenquista. Cuando veía en la tele a un bailaor subir los brazos por encima de los hombros decía 'ese es maricón'. Y claro, el desenlace tenía que ser fatal. A los 12 años me fui de casa», relata el flamenco. Ya intuía él que con sus rizos dorados y su mirada fluorescente era una rareza como la perla negra o el tiburón blanco. Las aguas volvieron a su cauce, como el Guadalquivir que nace en su pueblo «baja de la nieve al trigo», embrujaba Lorca.

Luego le quedó encontrar al bailaor que es ya. «En una puesta de sol en una playa de Jerez con 'La Lupi', mi madrina, supe el bailaor que quería ser. Ella tiene la verdad. Me dijo 'no seas como todo el mundo'», tomó su decisión. Jesús hubiera podido bailar hace 80 años: «Quiero mi baile antiguo, mi baile pausado y meditado, aunque luego soy un torbellino y una cabeza pensante por todos lados».

Enfundado en negro y con los cordones ceñidos, «todo es un chute de subidón». «En la escobilla me torro de velocidad. En ese momento de concentración se me va la neura y me dejo llevar», abre los brazos el flamenco de raza, ese que no podía ser otra cosa, el que baila «por alegrías si me levanto con energía, y me tiro por soleá si estoy de bajón». «Hay que obedecer el sentimiento del día», se deja llevar el artista que, en su doble pulso, se proscribe y expulsa «los giros y piruetas» como herejía. «El flamenco es pureza, así que, por favor, sepárame cada palo y no me vendas una cosa por otra», deja trazado el camino. No se le olvida «la primera vez que bailé en el Mercado Público de La Unión, en el Festival del Cante de las Minas, con un baile por farrucas». Ni hay quien le quite de esa frente sobre la que cae un caracol dorado, que «me he de morir bailando en la tabla». «Que un bailaor no se retira, porque da igual que seas gordo o flaco, joven o viejo», le reza a sus Vírgenes que tiene reunidas todas en un salón de su casa. «Tengo la de los Dolores, la Esperanza, el Sagrado Corazón, el Cautivo, el Jesús del Gran Poder, la Virgen del Rocío y el Cautivo de Málaga. Todo el cuarto para ellos», se encierra en capilla. Allí les pide «que cada día baile mejor, que no me fallen las piernas y que alguien venga y me pague el 'autónomo' y los recibos de la luz».