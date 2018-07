PROPIOS Y EXTRAÑOS No hay cielo sin barra Salvador Ortiz posa sobre el tapiz de la mesa de billar. / vicente vicéns / AGM Salvador Ortiz, hostelero de la pizzería Pepone en Bolnuevo, ecosistema de parroquianos fijos en torno a la cerveza y el repaso de la actualidad. «Cuando no abro me aporrean la puerta», pide paz ALEXIA SALAS Viernes, 20 julio 2018, 22:21

Los relojes, y puede que la cobertura, se quedan en la puerta de la pizzería Pepone de Bolnuevo, como quien deja al caniche amarrado a la farola. Mientras los parroquianos fijos y los de paso cortan trajes y destripan novedades alrededor de la cerveza con espuma, el tiempo solo transcurre fuera. Solo en la calle pasan de largo las malas rachas y los desengaños, corretean por Hamelín las ratas y ratones, y saltan a la vista las manchas de las camisas. A la barra de Salva llegan al mediodía, llevados por la corriente de un desagüe, como si alguien a la hora del aperitivo levantara el tapón del lavabo, personajes de toda edad y condición, vecinos de esa burbuja de los que viven a su aire que es Bolnuevo -el mismo aire que erosionó las rocas de paisaje 'Mad Max'-, clientes veteranos aficionados a los toros, extranjeros que echaron el freno en el camping frente a su playa inacabable, amigos de colegio y conocidos de vermú. «El que viene ya no se va», dicen los tertulianos, que fichan a diario en la barra y la mesa compartida de Pepone, «y cuanto más tiempo pasan aquí, más pierden la cabeza».

Con The Beatles como jefes espirituales desde lo alto de un póster, tan inalcanzables como la creatividad musical para el siglo XXI, la clientela se rehidrata de la calima con lúpulo y cebada mientras Salva recoge las comandas con aire de andar por casa. Esa soltura doméstica lo impregna todo y contagia a los parroquianos, que deslían el ovillo de la cotidiana tertulia. Balconeando en la barra de Salva se entera uno de que al cerebro mazarronero de la trama Malaya le registraron, aprovechando su retiro carcelario, sus más cercanos parientes el panteón familiar por si hubiese escondido en el otro mundo las rentas de las comisiones marbellíes. De la misma fuente fidedigna se confirma que no hayaron más que telarañas en el más allá.

Quién Salvador Ortíz Blaya. Qué Hostelero. Dónde Bolnuevo (Mazarrón). Gustos La playa y el pop de los ochenta. ADN Tranquilo y acogedor . Pensamiento «Mazarrón ha perdido todo su glamour».

Parte de las pagas extra de los afiliados a Pepone se han volatilizado a estas alturas del verano en este local costero, donde la plática cruza la cornada del torero Padilla con el mal olor de los contenedores de basura y la insuperable carrera política del exalcalde Domingo Valera. «Los últimos martes de mes, que 'echan' el Pleno en la tele, no hay público ni en el hogar del jubilado», informan los corresponsales de Salva en el exterior.

«Antes había ambiente nocturno en Bolnuevo, ahora es un residencial de mayores»

Para el hostelero a su pesar -«siempre quise dejar este trabajo y llevo desde los 14 años», confiesa-, no hay mejor amanecer que el de Bolnuevo: «Me levanto y voy a darme un baño para despejarme», se bautiza sin cambiar de religión. «Yo soy del pop de la Movida», se aferra el que fue fundador de La Colaña, local que en los ochenta maridaba michirones con Radio Futura y zarangollo con Iron Maiden. Un pellizco de nostalgia acecha la tertulia. «Antes había ambiente nocturno en Bolnuevo, pero ahora es un residencial de mayores», ve tiempos mejores Salvador, quien no puede evitar el recuerdo «del glamour perdido de Bahía, de sus salas de fiestas y hoteles, cuando venían a actuar Julio Iglesias y Lola Flores, o famosos de turismo como Jesús Hermida».

Los que ya no cumplirán los cincuenta evocan la discoteca La Pirámide, a Los Scorpions y a Mari Trini. «Ahora no hay ni discoteca», pincha alguien el globo. «Tampoco cartero, porque dicen que no hay población suficiente», comentan, esta vez con la certeza de que cuando la magia del aperitivo en Pepone se rompa para volver a la realidad, seguirá sin haber reparto de correo en el barrio. No vale volver al útero hostelero, aunque Fito Cabrales era partidario de «que abran los bares para cerrar las heridas». La pizzería Pepone es el botiquín sin vendas de Bolnuevo, esa terapia diaria de caña y palique. Donde te echan de menos si faltas a la cita. No importa que pidas lentejas y te sirvan arroz con conejo. En el bar se perdona casi todo si hay bebida y buena compañía porque, como rapea Ayax, «es en la calle donde se abre una puerta y te dan cien portazos». Será por eso que Salva se vuelve comprensivo con su parroquia «cuando no abro y me aporrean la puerta».