Muecas te pone la vida Juan Balsalobre 'El Melva' se sube a la bicicleta de José Sazatornil 'Saza' en el paseo de La Concha de Los Alcázares. / A. S. Propios y extraños Juan Balsalobre 'El Melva', exbombero y extenista, superó la ludopatía y los latigazos de una amante rusa. «Me cambiaba ahora por mi amigo Roca sin dudarlo», propone ALEXIA SALAS Viernes, 17 agosto 2018, 00:42

Desmiente 'El Melva' que el apodo responda a su frontispicio engominado al estilo de los noventa. «Uno del pueblo nos puso a todos motes de animales y se me quedó para siempre», no se resiente Juan, quien ha apechugado con su apelativo de túnido más de media vida. Últimamente le cuesta coger la corriente a favor porque cree que la vida, peor que negarse a sonreírle, más bien le hace muecas. «He fracasado. Antes era don Juan por donde iba, pero tanto tienes, tanto vales, y yo he hecho muchas tontunas, he vivido a tope», declara el excorredor de fincas e inmuebles.

Empleado del aeropuerto de San Javier durante 38 años, 22 de ellos de bombero, el Melva quiso aprovechar las suculentas oportunidades del 'boom' inmobiliario en la Región y se subió a la alfombra mágica. Amigo del cerebro de la famosa trama de corrupción urbanística marbellí, Juan Antonio Roca, recuerda con pelusa sus lujos, caprichos y cuentas tan poco corrientes: «Aún hoy me cambiaría por él sin dudarlo, aunque estuviera en prisión», propone el Melva en secano.

Quién Juan Balsalobre 'El Melva'. Qué Exbombero y extenista. Dónde Los Alcázares. Gustos El dinero. ADN Memorioso. Pensamiento «Todo se mueve por dinero o por sexo».

Cuando los aires fueron favorables, nadó en el río revuelto inmobiliario: «Llegué a ganar de comisión 36.000 euros por vender un piso en la Gran Vía de Murcia, aunque luego te lo gastas igual de fácilmente», recuerda de los días de vinos caros y rosas caducas.

«En una partida he llegado a ganar 5.000 euros, pero también he perdido 3.000 euros en una mano»

De la fugacidad del dinero sabe Juan «porque fui ludópata de póquer y máquinas. En una partida he llegado a ganar 5.000 euros, pero también he perdido 3.000 euros en una mano». Ahora sabe que «el jugador siempre pierde». En una de esas rachas en que la vida le echaba a Juan una risita, sacó billetes para Eurodisney para toda la familia «porque quería ir a un poblado de pistoleros. Para mí las películas del oeste siempre fueron la hostia», saborea aún el regusto lejano de los buenos momentos, con una cierta acidez en el estómago: «He tirado dinero por un tubo», reflexiona. «En esta vida todo se mueve por dinero y por sexo, ya sean curas o médicos o empresarios», deduce Juan de algunas experiencias que borraría con típex de su trayectoria: «Un millonario de la Región me mandó un sicario porque estaba con su exmujer. Tuvimos que dejar de vernos», prefiere omitir identidades «por si deciden terminar el trabajo».

Casi peor se lo hizo pasar «aquella rusa que me encerró una noche en una habitación para darme latigazos. En un descuido llamé a la Policía, que vino a liberarme», se fue librando el Melva, más con instinto gatuno que submarino. No sabe Juan por qué la vida comenzó a hacerle mohines ya cuando era un imberbe monaguillo en la iglesia de la Asunción y «el cura me pegó porque rompí las vinajeras», se pregunta aún. «Dejé después los estudios por el tenis, porque yo iba para figura, y me partí los cartílagos de la muñeca», repasa Juan su lista de agravios.

De la vida deportista le ha quedado su amistad con Manolo Santana y los años que trabajó en el entrenamiento de Nicolás Almagro, pero también un hábito abstemio cuyo único exceso es «la cerveza, porque yo no me he fumado un porro en mi vida ni me he emborrachado».

Con todas sus vicisitudes, al Melva le atormenta su prodigiosa memoria. Lo mismo te recita el teorema de Tales que la fórmula del sulfato de sodio o «la alineación del Real Madrid en 1966 cuando ganó la sexta Copa de Europa: Araquistain, Panchín, De Felipe, Sanchís, Pirri, Zoco, Grosso, Velázquez, Gento y los dos que metieron los goles, Amancio y Serena».

Como Funes el memorioso, su cerebro es como un pozo de recuerdos y referencias, que el Melva no aprovechó para unas oposiciones a Notaría ni para levantar un pellizco en el concurso de Jordi Hurtado.

Se ocupa ahora en escribir sus memorias, donde vacía todo su yacimiento de detalles memorizados a lo largo de la vida, desde las vinajeras rotas y el guantazo clerical hasta aquí. Juan advierte: «Se llaman 'Al final del camino' y ya llevo 130 páginas».