PROPIOS Y EXTRAÑOS Maestría en vida marinera Juan Tárraga al timón del 'Sparus', un trimarán -barco multicasco- de nueve metros de eslora, en el Mar Menor. / a. s. Juan Tárraga, patrón del 'Sparus', el primer barco de turismo del Mar Menor, 40 años como pescador, buscador de atardeceres. «Con lo que gané cogiendo ostras me compré un traje de novio de marca», presume ALEXIA SALAS Lunes, 30 julio 2018, 09:51

Si hay que meterse un día en una tormenta perfecta, una aventura temeraria con marejada o cruzar los mares sin brújula, mejor tener al lado a Juan Tárraga. Cuarenta años soleados con el yodo del Mar Menor son suficientes para confiarle el timón cuando las olas pegan a través. No piensen los pescadores de mares anchos que le iban a dar clases de marinería, porque todo el que navega en la laguna murciana sabe que es el mar más darwinista que hay, porque obliga a adaptarse rápido a su traicionera ola corta, sus bajos arenosos y esos arranques iracundos que derriban a marinos con la piel curtida. Nunca le dejó a remojo el Mar Menor a Juan, pero sí indefenso en una trampa a cielo abierto: «El barco de mi abuelo, 'La matera', tenía un motor que era una obra de arte. Se encendía con mecha y dándole a una manivela. Llegábamos siempre los últimos al muelle. Un día de temporal se paró y, como no había radio ni móvil ni nada, no encontramos forma de volver hasta que fueron e buscarnos. Ese día dije que ya no saldría más a la mar con aquel motor. Era una pieza de museo».

Llegó a ansiar tanto la velocidad de un motor de explosión que, cuando lo emplearon de marinero en el Club Náutico de La Ribera, con apenas 13 años, ponía los pelos de punta a los socios que acercaba a las embarcaciones en la lancha. «Le di tan fuerte un día que tiré al agua al general José Virgili -ex gobernador militar de Murcia-, con su uniforme y sus medallas, con lo que yo lo respetaba y aprendí de él. Era tan buena persona que me decía: 'No te preocupes chaval'», se apura aún el marinero. «Me quitaron la zodiac porque dijeron que yo era un peligro», volvía Juan una y otra vez «a la universidad del oleaje», como entendió Neruda.

Quién Juan Tárraga Henarejos. Qué Patrón de turismo marinero y pescador. Dónde San Pedro del Pinatar. Gustos Los niños, los barcos y la banda Maná. ADN Trabajador y hospitalario. Pensamiento «Los ochenta fueron los mejores años».

Tiempos duros, desayunándose con el olor de los mújoles saltando con los restos de la oscuridad que queda al alba. «Estábamos las gaviotas, y después nosotros», recoge Juan las redes de unos inicios sin más avales que los propios brazos. «Me traía el pescado en un cajón a la espalda desde La Llana, donde calaba las redes mi padre, hasta una moto que tenía en el molino, y las redes cargadas en un carretón», tiró adelante a contracorriente. De los días de convertir peces en panes a base de puro coraje, robó horas de farra merecidas: «Íbamos a las discotecas de la época. A Charlie Brown de La Manga y a Alaska de Lo Pagán. Al Holiday de La Ribera no, porque nos peleábamos con los señoritos», ríe Juan de las noches en que despilfarraba juventud al precio de la vigilia: «Cuando ya no podía más me echaba a dormir en el barco al sol. Caía como una piedra. Me quedaba dormido hasta de pie».

En el Club Náutico de La Ribera le quitaron la zodiac: «Decían que era un peligro»

Llegó después la hazaña de las ostras, que se extendieron por el Mar Menor en los años ochenta. «Intentaron criarlas en la Encañizada con tejas. Y un temporal las dispersó por el mar, así que empezaron a reproducirse y se hicieron una plaga». Con el nuevo negocio en alza, Juan contrató a dos buzos para capturar el apreciado bocado, que llegó a venderse para los finos paladares franceses. «A mí no me gustaban. El caso es que de pronto desaparecieron cuando ya había invertido en los criaderos, pero con los beneficios me compré un traje de novio de marca, de Guy Laroche o algo así», sonríe Juan.

No harto de horizontes marinos, instaló un chiringuito en la playa de Villananitos, que ha combinado con la pesca durante los últimos 26 años. Jornadas de 20 horas sirviendo cañas y raciones -o cafés con sardinas a los 'guiris'- en esos meses en que cuesta clavar la sombrilla en quinta fila de mar. «He llegado a servir 46 cervezas a un inglés y un escocés que apostaron quién bebía más».

Sin mirar atrás, Juan se sube ahora al timón del 'Sparus', el primer barco de turismo marinero, con el que lleva a tripulantes en busca de atardeceres. Muestra a los turistas a la carta (turismomarineromurcia.com) los secretos del Mar Menor, sus islas y leyendas, su historia y sus pesquerías.

Conserva en los brazos un corazón con alas de águila real que no buscaba apeadero, aunque con los años decidió añadirle un ancla con la que atracar. Para el brazo izquierdo dejó una sirena que no lo es, un trampantojo inspirado en la iconografía de su música recurrente, el pop-rock latino de Maná. Se aferra Juan a la infancia para que le dure toda la vida. «Soy un crío», se reconoce.