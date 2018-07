PROPIOS Y EXTRAÑOS La supernova del Levante Marisol López, en la glorieta de Águilas, junto a la fuente de 'la pava'. / a. salas Marisol López, la única carnavalera que desfila en Águilas desde 1983 sin faltar un año. Presentadora y actriz, quiere que la entierren a ritmo de Celia Cruz. «Tengo muchos ardiles», se conoce ALEXIA SALAS Jueves, 19 julio 2018, 22:50

Cualquiera no puede echarse a la calle con la melena corinto y un turbante turquesa a juego con un escote 'palabra de honor'. Marisol López, la supernova de Águilas, puede con eso y con los 35 trajes de Carnaval que ha lucido año tras año desde 1983, cuando se instauró oficialmente la fiesta que une a los aguileños por un encantamiento cuya vacuna arrojaron hace tiempo por el muelle del puerto para no parar nunca de cambiar de máscara. Ha podido con plumones y pedrerías como para forrar el 'sambódromo'. Ella se diseña, cose y pega los ensueños más fantásticos de traje carnavalero que pasan por su mente. «Yo, con una pistola de silicona hago locuras. Estoy pensando que como tantos pistachos que igual me hago algo con las cáscaras», se lanza a la pista Marisol, icono del Carnaval. «Soy la única persona que ha desfilado de manera ininterrumpida desde el primer año, primero con mi peña, La Chistera, y desde que ellos se retiraron en 1998, sigo sola», no la alcanza nadie en títulos carnavaleros.

Tampoco existe en el planeta tierra quien atesore los tres cetros de la fiesta: Marisol es Musa, Máscara de Oro y premio a la Trayectoria del Carnaval. Lo llevaba escrito en las palmas de las manos cuando nació en la calle Jovellanos en el seno de una familia ajena a los descarados jolgorios de Don Carnal. La otra Marisol ya había incitado a los españoles a no pensar en los años grises y pesados porque «la vida es una tómbola-ton-ton-tómbola», cuando la Marisol aguileña llenaba de lazos sus muñecas.

Quién Marisol López Díaz. Qué Presentadora, actriz y carnavalera. Dónde Águilas. Gustos Los trajes de Carnaval y el teatro. ADN Soñadora y creativa. Pensamiento «El escenario te da endorfinas».

«En los autobuses viejos de mi tío, me subía con mi perrita 'Eva' y me imaginaba que los asientos vacíos estaban llenos de público, y allí me volaba la imaginación», cuenta la niña que nunca se marchó y sigue escondida bajo el flequillo de vino de Burdeos de la festera. A la artista la confinaron después en un salón de estética del que no supo salir en 30 años. «Fue como una penitencia. Estaba allí como un ratoncito encerrado. No era feliz, pero lo mejor que me han quedado son mis clientas, con las que he compartido confidencias, y muchos ardiles», cuenta Marisol. Le queda además la coquetería incurable de «no salir jamás a la calle sin maquillar».

«He hecho de hombre alcohólico en una obra y nadie me ha reconocido»

Entre dichas y quebrantos, como el tango de la vida, a Marisol le llegó «un regalo extraordinario: la amistad de Quini», se sujeta el pecho. Enrique Castro González, el mítico 'nueve' del fútbol español, se había convertido en mito en la cabeza ensoñadora de la artista aguileña. «No sé por qué. Ni siquiera me gusta el fútbol, pero lo adoraba», cuenta Marisol, quien recibió una llamada del delantero asturiano en forma de regalo de cumpleaños. Con el futbolista inició una amistad de seis años hasta que el histórico goleador falleció de un infarto el pasado febrero. «Fue un golpe muy duro para mí porque era el ser más extraordinario que he conocido», le duele la pérdida.

No hay otra medicina para Marisol que un escenario. «Me da endorfinas, es como una droga. Me transformo. Ya estoy 'privá' por salir», se coloca en la línea de salida de los festivales y fiestas programadas este verano en los que tendrá que afinar su faceta de presentadora. No puede ahogar sus dos vocaciones: «Yo sueño con la interpretación y el periodismo», afirma Marisol, quien cultiva la escritura en premios literarios. Su lado de actriz lucha por salir en papeles insólitos. «He hecho de hombre alcohólico en una obra y nadie me ha reconocido», desentraña el elenco. Esta temporada tiene entre manos el guion de 'Cuando salga la luna', un montaje con música de Los Puntos que será imposible no tararear.

En invierno saldrá de nuevo a la calle la carnavalera, sin faltar a la cita con la fiesta: «Ya le he dicho a mi marido que, cuando me vea que ya no debo, me ate a la pata de la cama si se me fuera la olla y quisiera salir a toda costa».