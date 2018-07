PROPIOS Y EXTRAÑOS En la cresta del trinchador El chef Sergio de la Orden, con su instrumental de trabajo y el brillante Mediterráneo de fondo. / A. S. Sergio de la Orden, cocinero y nieto del fundador de El Mosqui, de Cabo de Palos, surfea en Calblanque cuando no afila sus cuchillos. «Para crear, me pongo música 'house' por la mañana», se viene arriba ALEXIA SALAS Miércoles, 25 julio 2018, 21:50

Cuando llega el primer golpe de mar del día a Cabo de Palos, en esas mañanas suyas sin telarañas, ya ha roto el cocinero de El Mosqui los tímpanos de todo bicho viviente. «A primera hora pongo música 'house'; y empiezo a crear», cuenta Sergio, heredero de una estirpe de pescadores que ha venerado lo que el mar puso en sus redes, y a mediados del pasado siglo comenzaron a cocinarlo con cariño. Así montaron José de la Orden y su mujer la primera cocina en un viejo refugio de pescadores. «Hacían patatas y michirones, cosicas baratas y ricas, caldero y pescaíto para ayudarse con un dinerillo en los inviernos tan largos. Se llamaba La Golia y lo alumbraban con lámparas de gas. Había tantos mosquitos que se quedó con El Mosqui», tiene presente el joven chef cada día que prende el fogón frente a las rocas traicioneras, que desvencijaron buques, navíos y transatlánticos. Todo en Cabo de Palos queda posado en los abismos. También la memoria.

Quién Sergio de la Orden. Qué Cocinero y surfero. Dónde Cabo de Palos. Gustos Música, surf y cocina. ADN Acogedor y creativo. Pensamiento «La música me da felicidad, y el plato, diversión».

Como en todas las familias con historia -exigía Tolstoi-, la del Mosqui lo es a su manera. El paso del tiempo y un incendio obligaron a renacer de las cenizas el viejo restaurante, cuyos recuerdos no apartan la mirada al presente.

«El sushi da mucho juego para ligar, cocinando mano a mano»

«Pasamos medio siglo haciendo chopitos, calamares y caldero, que está muy bien y nos trajo a muchos clientes fieles, pero cambiar el concepto, respetando lo tradicional, me ha devuelto la ilusión después de pasar aquí toda mi vida», explica el cocinero. Alguien dijo una vez que «solo la casualidad nos habla» y a Sergio le lanzó un órdago en su propia casa. A aquel niño que se subía a unas cajas para cocinar en la parrilla y hacer leche frita con 9 años, que tenía que esconderse en la cámara de frío para que no le pillaran con las manos en la masa, la vida le tanteó antes de que cayera en el desánimo. «Un día de verano llegó un hombre en bicicleta y me pidió caldo de pescado. Yo, sin preguntar, se lo dí. Otro día me pidió pescado y yo se lo di. Mi padre me recriminó que lo regalara sin mirar a quién», recuerda Sergio esas ocasiones en que un solo gesto cambia las coordenadas del viaje. El visitante pedigüeño resultó no ser un gorrón cualquiera. «Me invitó a cocinar con él en el único restaurante con estrella Michelín de Murcia. José Cremades se convirtió en mi mentor, me abrió la mente a otra manera de cocinar y me devolvió la ilusión», cuenta Sergio.

De la nueva chispa nació el crujiente de caldero con tartar de gamba roja con cebolla lila y lima, que conviene morder con los ojos cerrados. «Anda que no he tirado género hasta dar con ello», confiesa el experimentador, que ensaya y cata, repite y sufre y celebra al tiempo. «De errores me salen cosas que me encantan. Veo un salmonete rojo o un dentón fresco y ya estoy inventando», se lanza al manto azul que baila a babor de El Mosqui cuando sopla el levante, aunque a Sergio le gustan las crestas con espuma de Calblanque cuando encuentra un paréntesis y se escapa a surfear. «Antes boxeaba, pero ahora me voy con la tabla a cualquier parte del mundo con amigos», sueña el chef con el final del verano, que da tregua a las jornadas eternas de cocina, a la falta de sueño y los nervios. «Soy bromista y me gusta llevarme bien con el equipo, pero a la hora del pase no tengo amigos. En mi cabeza solo está que el cliente disfrute», no pierde el rumbo el cocinero. Podría ser la estrella que le perfora su lóbulo izquierdo de veinteañero -«es hortera, ¿no?», duda-, pero Sergio enfila el norte sin miedo ni siquiera al cielo que aterra a los pescadores cuando resopla: «Me encantan las tormentas y los truenos. Cuando llueve me echo a la calle».

Contra viento y relámpagos, en El Mosqui siempre hay una olla que humea a todas horas un fondo de pescado sin fin, que servirá para impregnar cada plato de esencia marinera. «Si tengo que trabajar a muerte mil horas, aquí está el tío, pero después hay que desconectar», se da licencia Sergio, que avisa: «No soy un cartujo». Ya ha descubierto que «el sushi da mucho juego para ligar, cocinando mano a mano».