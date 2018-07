PROPIOS Y EXTRAÑOS El pellizco del flamenco El guitarrista Antonio Fernández 'El Torero' en un barco pesquero de Lo Pagán. / A. S. Antonio Fernández 'El Torero', guitarrista oficial del Festival de Lo Ferro, ha tocado para Dalí y la duquesa de Alba. «Cuando me enfollono canto los fandangos en inglés», se suelta ALEXIA SALAS Viernes, 27 julio 2018, 22:54

Hay a quien no le visita el duende ni aunque vaya a Harvard, y quien solo tiene que afilarse las uñas para pellizcar las cuerdas y que un escalofrío te suba por la nuca. Antonio Fernández 'El Torero' aprendió las primeras notas de su padre y de su abuelo, estirpe de guitarristas que se fundió en su sangre con el linaje de cantaores de su madre. El guitarrista oficial del Festival de Lo Ferro -lo fue también del Cante de las Minas- da fe, aunque no estaba presente, de que «me fabricaron en la calle El Arco, 23, de La Unión, y nací en Rojales». De canijo se lanzaba al ruedo familiar y, sin haberle visto los pitones de cerca a un toro, le apodaron para siempre 'El Torero', aunque la querencia a las cuerdas se la notaron cuando de menudo rasgaba los cartones ondulados: «Mi padre me regaló unas cartucheras y un gorro de vaquero de plástico que se me clavaba en la cabeza y no paraba de llorar. Yo quería una guitarra».

Su fama de 'tocaor' ortodoxo, limpio y templado sí tiene fundamento. «Las notas las he buscado yo toda la vida. Toco a diario varias horas y me quieren porque toco los palos como son. No me gustan las tonterías», deja claro el artista, lo que no quita para que tenga vividos a placer devaneos con el rock y los ritmos latinos. «Cuando tenía 20 años gané el primer premio de un concurso en San Pedro del Pinatar con mi conjunto Los Rayos, tocando 'Samba pa ti', de Santana, con mi Fender Stratocaster y mi amplificador. ¡2.500 vatios para mí solo, que tocaba aquí y sonaba en Torrevieja!», se reverdece Antonio. También se llevó un premio de tangos y boleros «con mi compadre 'El Piripi', que cobraba a cinco duros el fandango y para que no le pagaran de menos hacía rayas en la barra», acompañan al músico sus afectos ilustres. «Era un cantaor enciclopédico del flamenco. Y también inventó lo de irse a por tabaco desde la puerta de la iglesia. Dijo que es que no se hacía», narra la otra épica.

Quién Antonio Fernández Garrido 'El Torero'. Qué Guitarrista. Dónde La Unión y Lo Ferro. Gustos La guitarra y el mar. ADN Autodidacta y disciplinado. Pensamiento «No quiero más dinero que el que necesito»

Ha recorrido el mundo desde Rusia a Panamá, de México a Noruega, con su toque de encaje fino. «Estuve con Dalí en un palacio de Barcelona, y cinco años tocando en las fiestas privadas de la duquesa de Alba, que me preguntaba mucho por la vida gitana. Yo le contaba muchas cosas. Y también se las adornaba», se arranca el flamenco hasta la 'madrugá': «Yo cuando me enfollono, canto los fandangos en inglés, bueno un 'spanglish'. A mí me gusta».

«Todos los caballos que sacaba 'El Gitano' en 'Curro Jiménez' eran de mi suegro»

La vida le ha dado de sí para ofrecer un concierto de piano sin saber tocarlo, y para que lo arrollara un tren. De ambos salió ileso: «Como tenía un Talbot Solana con el morro muy largo, me salvó la vida. Cuando escuché el silbato, creí que era un camión que pitaba al cantaor 'El Chiquitín', que iba delante en su coche. De pronto me vi el tren encima y después me quedé inconsciente, pero logré salir rompiendo el cristal trasero. Mi familia me buscó llorando por los hospitales, cuando aparezco yo por la peña con mi guitarra y el 'cedé' de Paco de Lucía que logré salvar».

Se ha aferrado Antonio a la vida y al flamenco con la misma vehemencia. «Me casé con mi prima para que no se la llevara otro. Mi mujer es una belleza y canta muy bien, pero no me gusta que fume», admite el flamenco. El caso es que Antonio se gastó un costal de duros para convencer a su suegro, domador de caballos. «Todos los caballos que sacaba 'El Gitano' en la serie 'Curro Jiménez' eran de mi suegro, un hombre grande y serio. Lo llevé a ver a Rafael Farina, lo invitaba, me fui a la vendimia y vendí mi coche para pagar el convite del 'apalabramiento'; y el de la pedida, y resulta que luego no me dejaban salir con mi novia a solas. Tenía que pagar cuatro entradas del cine porque se venían mis suegros. Solo podía rozarme con el domador de caballos. Así que un día me la llevé a Benidorm», puso remedio el artista. Las cuentas le cuadraron al fin: «Tengo más hijos que muebles. Y todos son unos monumentos».

No pide más a la vida Antonio que no le falte el 'pellizco': «Cuando toco y escucho los aplausos, tengo que bajar la cabeza porque me emociono y puedo llegar a llorar. Y eso me da mucha vergüenza».