Propios y extraños El duro trabajo de la fiesta El carnavalero Pepe Román, ya retirado de la dirección de su empresa de disfraces y espectáculos, junto a uno de los focos. / a. s. Pepe Román, fundador de la Federación de Peñas del Carnaval de Águilas, vendedor de disfraces y promotor de espectáculos ya retirado. «Yo era el bicho que picó al tren», se presenta

Hay quien no deja caer la máscara ni varios años después de encerrar el desfile. Pepe Román, fundador de la Federación de Peñas del Carnaval de Águilas, lo niega todo y pierde los ojos hacia el cielo con ese aire de fatiga que da el oficio de festero. Ha estado en el ojo del huracán con la efervescencia previa, en el desenfreno y en la mala digestión del garrafón. Lo sabe todo del género humano cuando está de farra, podría escribir un ensayo del género, pero se guarda la receta bajo unos ojos chicos que miran con flema y descreimiento.

Lo primero que no se cree Pepe Román es eso de que la vida es una fiesta, porque las ha vivido todas, desde dentro y desde atrás, a la espalda de los focos y bajo la piel cínica del espectáculo. Allí, donde nadie quiere mirar, hay camisetas sudadas y catering monótono de contrato legal, hay carretera de líneas discontinuas y resaca de días errantes. «Un día le dije a la Pantoja que si quería un poco de jamón y un vino, que todos los días comer lo mismo es para morirse», se profesionalizó el festero para llevar por toda España la semilla jaranera aguileña con su empresa de producción de espectáculos.

Nació en el centro de un pueblo en el que apenas circulaban coches y «los niños podíamos jugar en la calle al fútbol y al escondite, no como ahora con las tabletas, ¿qué les espera ahora con esa vida?», reniega Pepe de la era digital. Creció en un hogar que a estas alturas del milenio suena a épica: «Mi madre fue maestra rural de la República, de la oposición del 36, Carmen Pérez, instruida y enérgica, ella fue mi primera maestra. Íbamos por las escuelas rurales, así que me crié con los ganados por los campos de Lorca y Águilas».

«En este pueblo eres carnavalero cuando naces», asegura sobre el gen festero local

La vida agreste le dio alas al niño itinerante. «Yo era el bicho que picó al tren», se le pierde la mirada en un pasado ya desdibujado como hojas amarillentas de periódico. Quisieron hacerlo urbano a Pepe Román, a quien con 16 años le pusieron un billete a Barcelona en el bolsillo para trabajar en una sede bancaria. Quien le trazó el destino tuvo menos acierto que Keanu Reeves con sus proyectos cinematográficos. El joven aguileño se aferró a la vida sin ataduras vendiendo por toda España desde seguros para multas hasta viajes al Caribe o materiales de construcción con tal de escapar a las cadenas de una oficina.

No podía abominar de la genética aguileña. «En este pueblo eres carnavalero cuando naces», asumió Pepe y se lanzó de cabeza al Ganges de la fiesta. «Lo mejor son los tres meses de antes y la noche de después del desfile. ¡Uy, lo que hemos vivido en esas noches!», invoca la incontenible bulla que desembocaba, con los cuerpos bañados de purpurina y la máscara protectora contra preceptos, en la puerta de la discoteza El Buzo. Con ese máster en jolgorio fundó Pepe su empresa Pero K Fiesta, que todavía vende disfraces por toda España. «Los de indios y superhéroes no pasan de moda nunca, y en verano los de hawaiana, pero este invierno en Águilas el más vendido fue el de esquimal porque se metió un viento de Levante que no había quien estuviera en la calle», se adapta al mercado el negociante.

Lo que ha dado kilómetros a Pepe ha sido sin embargo la empresa de producción de espectáculos que aún sigue girando con los artistas más esperados, como el plantel de Operación Triunfo. «Nos ocupábamos de todo, desde el montaje, el catering y el desmontaje de madrugada, porque enseguida hay que partir hacia otro sitio donde esperan el espectáculo», narra la esencia del consumo de masas. Año tras año por la red de carreteras del Estado, algunos con más de 120 montajes entre el incumbustible Raphael, la turbulenta Pantoja y los astros de adolescentes como El Canto del Loco. «Nunca tuve planes. Soy un bohemio», asegura Pepe sin otear el futuro.

Solo sabe que no debe parar la fiesta que ha convertido en motor de su vida, aunque en los últimos años se haya dedicado a la de otros. Como dijo el poeta, cuando haya necesidad -aunque sin prisas- ya caerá la máscara y aparecerá el hombre.