PROPIOS Y EXTRAÑOS Cobertura con el más allá José Antonio Guerrero, con la máquina que conecta con el canal de los espectros. / VICENTE VICÉNS / agm José Antonio Guerrero, sensitivo y cazafantasmas, con su 'Spirit Box' establece charlas con presencias a veces malignas que le hostigan: «Me tiran piedras o velas y me insultan» ALEXIA SALAS Martes, 24 julio 2018, 22:44

El primer fantasma con el que se topó José Antonio fue un soldado con asuntos pendientes en este mundo. Como el investigador paranormal estaba haciendo la mili, no le soliviantó en exceso aquella presencia de uniforme vista desde la garita. «Pensé, vaya, este me va a dar la guardia», se puso en lo peor José Antonio. Luego lo volvió a ver en un aseo con un agujero en el cuello, y aquello ya le cortó la digestión, sobre todo cuando le contaron que en aquel retrete cuartelario un recluta se había descerrajado un tiro inexorable años atrás, que quedaron enterrados por losas de silencio. «Normalmente se quedan en este plano cuando no están en paz y no pueden avanzar hacia la luz», explica el joven medium, puente sensorial con el más allá.

Algunos incluso le piden ayuda a este explorador de la otra dimensión, que entabla palique con los muertos rezagados a través de su 'Spirit Box', una máquina que conecta con el canal de los espectros. «Es un escaneador de frecuencia que funciona a una velocidad de 150 milésimas por segundo y capta lo que el oído humano no es capaz de escuchar», explica el vigilante jurado de día y cazafantasmas de noche.

Quién José Antonio Guerrero Toral. Qué Investigador paranormal y vigilante jurado. Dónde Mazarrón. Gustos Los animales, el buceo y la otra dimensión. ADN Sensible y curioso. Pensamiento «Si no estás en paz, no haces la transición al otro mundo»

Con el dispositivo tecnológico no ha tenido reparo en pasar veladas enteras en compañía intangible en un hospital de tuberculosos, en un geriátrico abandonado o en la casa de la mazmorra de Cartagena. Con flema sin igual, mantiene conversación con una aparición cabreada sin que le tiemble la voz. «A veces me insultan, me llaman 'maricón' y me dicen 'vete', me amenazan y, a veces, me han tirado piedras y cera caliente», no se amilana el joven investigador, que quiere invertir sus ahorros en un equipo más completo de comunicación paranormal. «Cuando el misterio te apasiona, ya no puedes hacer nada», se entrega José Antonio al lado oscuro. Si hubo un día en que le incomodó nacer con ese don, ya lo superó. «Ahora me gusta tener esa sensibilidad, ser el puente con la otra vida», se reafirma en su búsqueda, no exenta de inconvenientes: «Cuando vuelve de esos encuentros me lo rompe todo: las bombillas, la lavadora y el fregaplatos, todo lo que toca», replica su pareja. José Antonio justifica su poder destructor por «la energía negativa que me dejan esas presencias cuando son malignas, por eso tengo que 'limpiarme'; después, bañarme con agua bendita y decir unas oraciones».

«Una vez oí: 'Cruza la calle, que estás en peligro'. Y al poco cayó una cornisa»

Tratar con almas que se niegan a cruzar definitivamente el túnel tiene además el riesgo de que «se te puede pegar alguna presencia»; y llevártela a casa sin saberlo. No olvida José Antonio que esas tozudas energías «tienen asuntos por zanjar o han sufrido mucho o no quieren irse y dejar a personas queridas en este mundo», explica el mediador de almas. Hasta tal punto se ha puesto el medium en su lugar que «alguno me ha pedido ayuda, como la víctima del hostal El Cónsul, de La Unión, que en 1982 apareció muerto, con un puñado de pelos en la mano, sobre un charco de sangre, en el establecimiento cerrado a cal y canto. Tras un diálogo con el fallecido, este le pidió a José Antonio que encargara una misa por su alma para irse en paz.

El joven sensitivo ha aprendido a vivir con el canal abierto al otro mundo, sin que le impida trabajar, salir a montar a caballo, pescar o bucear en su tiempo libre.

Eso sí, las voces le acompañan: «Una vez oí: 'Cruza la calle, que estás en peligro'; y luego cayó en la acera la piedra de una cornisa», se santiguó José Antonio tras el peligro. Más inexplicables le resultan las premoniciones: «Son como si vivieras las cosas dos veces, porque antes las han visto. Yo avisé del terremoto de Lorca en 2007. Lo soñé todo destruido y un ángel de tres metros partido en dos en el cementerio, y así lo vi en 2011».

No puede describir José Antonio la sensación física de un presagio y, menos aún, la impotencia de no poder remediar el desastre: «Es como un repelús por todo el cuerpo».