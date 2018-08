Propios y extraños Amaneceres por rumbas Salvador Carrasco en el paseo de La Mota, junto a los baños de lodo, con Duende y Noa. / A. S. Salvador Carrasco, auxiliar de enfermería y cantante del grupo Desflamenkados. «Deberíamos nacer mayores, rejuvenecer con el tiempo y morir en un orgasmo», corrige a natura ALEXIA SALAS Miércoles, 1 agosto 2018, 21:44

«Ante la gente yo oculto mi derrota,/ payaso con careta de alegría/ pero tengo por dentro el alma rota», cantaba Bambino, con la camisa abierta hasta el ombligo, en el momento álgido de levantar el dedo hacia el cielo. Al medicinal Salva, chisposo y vitalista, se le retuercen los interiores al escuchar el desgarro del rey de la rumba canalla, porque el auxiliar de enfermería tiene que mostrar su mejor sonrisa en cada guardia para contrarrestar las embestidas del dolor.

«Yo voy cantando por los pasillos del hospital, un pasodoble, una rumba, me da igual. Soy muy flamenco», reparte gratis Salva la luz terapéutica que le sale de sus ojos color cañaveral. «Dicen que los auxiliares no podemos curar, pero sí paliar el dolor, acompañar, escuchar y consolar, y aunque a ti te pase algo, te pones una coraza para darles cariño», recuerda por qué eligió convivir el resto de su vida con las dolencias ajenas.

Quién Salvador Carrasco Campillo. Qué Auxiliar de enfermería y cantante. Dónde La Mota de Lo Pagán. Gustos El flamenco, el mar y sus perros. ADN Vital y sensible. Pensamiento «Cada mañana hay que renacer»

Su tendencia a curar heridas, y la parranda interior que le palmea las manos a ritmo de Peret, le escribieron su novela, que tenía que llegar con relato de amor contrariado y final de película.

«El nudismo me parece bien. No te roza 'ná'», se destapa

Sinopsis: Él, catequista en San Javier. Ella, adolescente de parroquia. Ella, que se enamora hasta las orejas del evangelizador de verdes pupilas, aunque él no repara en los ojos cándidos que lo miran con devoción. Ella, que crece y vive y florece, y cuando está a punto de casarse con otro, él entra en pánico y se declara, pero ella sabe que ya no es su momento. Y a veces sucede como en el cine, que cada uno vive por su lado otros flechazos que, como todo buen director sabe, solo sirven para hacer más necesario y apasionado el reencuentro. Con casamientos por medio, la historia de amor de Salva corrió peligro de muerte hasta que llegó el giro esperado.

«No hagáis intervenir a un dios sino cuando un drama sea digno de ser desenredado por un Dios», sentenció Horacio, quien también hubiera reconducido el guión hasta acercar de nuevo a la pareja. Esta vez fue ella la que se resistió en el reencuentro. «Ya no sabía qué hacer, aguanté a su lado, pero ya una noche no pude más y la besé en el puerto de San Pedro», puso Salva el desenlace feliz.

No ha roto jamás su noviazgo con la música, desde que siendo niño comenzó a atarse los cordones de las esparteñas en el grupo de Coros y Danzas Mar Menor, de San Javier, del que fue presidente.

La bulla le viene de familia: «Mi padre tocaba el laúd, y mi hermano la guitarra mientras mi tía y yo cantábamos villancicos, aguilandos, pasodobles... Me atrevo con todo». «A todos nos gusta el folclore, porque si no te va el cante y el baile, seguro que te encantan los michirones y los paparajotes», marca el ritmo el artista, que hace dos años encontró su voz. Con Desflamenkados, el grupo tributo a 'Siempre así', comparte rumbas y sevillanas en ruta por media España. «Tengo un registro muy amplio. Igual me subo con las chicas que hago los graves con los chicos. Y tengo mucho torrente», se lanza Salva por Falete en uno de sus temas-arrebato: «Ven a borrarme los fracasos de mi mente/ ven a llenarme de caricias diferentes,/ ven a sacarme de este pozo de amargura», susurra Salva ya de mañana. «No podría vivir sin música», se aferra al salvavidas.

«He visto tantas veces la muerte que aprendes a disfrutar de cada momento, a ver las cosas de manera más plena, un paseo, un anochecer, porque tal vez mañana no lo veas», recuerda lo que olvidamos por voluntad propia. Por eso se marcha en cuanto puede -«a relajarme al mar o al puerto de San Pedro»-, a sus playas preferidas, en La Llana o Calblanque, o a pasear por ese pasillo entre dos aguas de La Mota (Lo Pagán). Nadar -«el nudismo me parece bien. No te roza 'ná'», se destapa- y pasear con sus compañeros peludos son sus reconstituyentes. Duende, un schnauzer negro y glotón «es estrés cero», solo alterado por la vitalidad de Noa, una hembra de mastín con labrador, tan nívea como 'Fantasma', el lobo albino de Jon Nieve. Cada mañana empieza Salva su espectáculo de vida por rumbas o bulerías, desde las habitaciones de hospital a los escenarios de los pueblos: «La vejez es muy fea, sí, por eso deberíamos nacer mayores, rejuvenecer con el tiempo y morir en un orgasmo».