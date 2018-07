Aprender a cabalgar las olas Una mujer aprende a cabalgar las olas en la playa de Galúa. Shisha de sandía, al atardecer. / POSIDONIA TURISMO Los bautismos, de unas dos horas de duración, incluyen una parte teórica sobre la cálida arena y otra práctica sobre el movido mar, así que atiende a las explicaciones si quieres triunfar PEPA GARCÍA Domingo, 29 julio 2018, 09:06

Aunque los apasionados al surf suelen hacer las maletas rumbo al Norte (a las costas del Cantábrico) o rumbo al Sur (las playas gaditanas de Tarifa) o incluso al Este (las costas portuguesas que dan al Atlántico), la práctica del surf es un actividad deportiva bastante habitual en nuestro Mediterráneo. Para quienes no hayan probado esta experiencia está especialmente diseñada esta propuesta, un bautismo de surf en toda regla. Será en la playa de Galúa, en la zona cartagenera de La Manga del Mar Menor y mirando al mar Mediterráneo.

Con todo el material disponible para iniciarse en este apasionante deporte, a partir de los 5 años se puede disfrutar de una experiencia en la que acabarás sintiéndote libre y dueño y señor del mar, cabalgando sobre una tabla la cresta de la ola.

Con una tabla de principiante, larga, gruesa y blanda, para aportar una mayor estabilidad, los aprendices de surfero deberán conocer cuál es la posición más adecuada para tumbarse en la tabla antes de salir a remar: si vas demasiado delante, la tabla se te levantará de atrás cuando llegue la ola; si vas demasiado atrás, la proa de la tabla hará cabriolas.

Bien situado y sintiéndose cómodo sentado, hay que aprender a remar: primero más tranquilo, sin elevar demasiado los codos; después, cuando te coja la ola, con remada explosiva (más rápida y para coger velocidad).

Antes ni siquiera de practicar sobre tierra firme los pasos para ponerse en pie sobre la tambaleante tabla, deberás comprobar si eres 'goofy' (surfeas con el pie derecho delante) o 'regular' (adelantas el pie izquierdo). Un descubrimiento sencillo que ya llevarás adelantado si eres 'snower' o 'skater'.

Lo que tienes que saber Características En la vertiente mediterránea de La Manga del Mar Menor se producen las condiciones adecuadas para iniciarse en el surf. Con viento de Levante leve, la espuma de mar permitirá experimentar por primera vez la sensación de cabalgar sobre las olas de mar. Cómo realizar la actividad Posidonia Turismo. Galerías El Flamenco, 36. 30.380 La Manga del Mar Menor. Cartagena. 697 173735. info@posidoniaturismo.com. Precio:50 euros (bautismo de surf en la playa Galúa, km. 2 de La Manga, y shisha de sandía en La Levantina). Dónde reponer fuerzas Chiringuito La Levantina. Playa de Galúa, km. 2. Edificio Los Méxicos. 30.380 La Manga del Mar Menor. Cartagena. Aperitivos, ensaladas, hamburguesas (desde 6,50€), sandwich (desde 4,50€) y pizzas (7,50€) y postres (4,75€). También hay shishas de sandía, pera, menta,...

Los bautismos, de unas dos horas de duración, incluyen una parte teórica sobre la cálida arena y otra práctica sobre el movido mar, así que atiende a las explicaciones si quieres triunfar. Otra técnica fundamental que hay que dominar en seco antes de lanzarse al mar es cómo abordar la incorporación sobre la tabla. Primero el pie trasero (un poco ladeado) y después el delantero. No obstante, advierte el monitor, lo principal es sentirse cómodo, ganar confianza y poner muchas ganas y perseverancia, para que la frustración no debilite el ánimo.

De tu experiencia, equilibrio y habilidad dependerá que en tu primer acercamiento al surf consigas ponerte en pie sobre la tabla e intentar cabalgar sobre la espuma. Si lo consigues, descubrirás que has nacido para esto y, probablemente, ya no lo dejes de practicar. Si no es así, no desesperes. La aventura habrá sido, siempre, apasionante y divertida, ya solo quedará seguir insistiendo.

Y, una vez finalizada la agotadora experiencia, qué mejor que recuperar fuerzas, desde hamburguesas a muerte por chocolate, y reponer energías con una shisha de sandía frente al mar al atardecer.