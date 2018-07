Púber granulato: la revolución hormonodigital

Comenzamos este verano una nueva entrega de 'Flora y Fauna' examinando al detalle a uno de los especímenes más difíciles de ver durante el día en el período estival, ya que pasa las horas de sol tirado en la cama o en el sofá: el Púber Granulato. Reciben este nombre las crías macho de mamífero bípedo entre los 13 y los 16 años de edad que se caracterizan por tener siempre el móvil en la mano, presentar un mohín de hastío eterno en un rostro lleno de granos y emanar un olor corporal peor que el de Johnny Depp enfundado en cuero negro el puente de la Virgen de Agosto. Conectados permanentemente a dispositivos digitales, se sienten seguros en un hábitat urbano repleto de cables y enchufes, por lo que aborrecen salir de él y verse obligados a pasar el verano en la costa con sus progenitores.

Migración estival

Los Púber Granulato solo se preocupan del transporte de sus adminículos electrónicos: durante el período de migración a la casa de la playa pueden ver a su madre cargando con seis bolsas del Mercadona, a su padre llevando la televisión a cuestas y a la abuela arrastrando una maleta en cada mano, que él solo portará una mochila con el cargador del móvil, la Play, la tablet y dos alargadores. Eso sí, antes de emprender la mudanza se ha pasado tres semanas preguntándole a su padre si había contratado la wifi para la playa, que a ver qué va a hacer él todo el puto verano sin una puta conexión a internet, acho, papá, tío.

Comportamiento

Los Púber Granulato se levantan muy tarde, ya que están hasta altas horas de la noche viendo vídeos en el móvil. Paradójicamente, y a pesar de tener hiperdesarrollada la agilidad manual debido al tiempo que emplean en el manejo de dispositivos digitales, son incapaces de realizar tareas tan sencillas como prepararse el desayuno o estirar las sábanas, por lo que pasan directamente de la cama al sofá arrastrando los pies como si llevaran todo el peso del mundo sobre sus hombros. Acto seguido, se conectan a la Play y se ponen los cascos para aislarse de la realidad cotidiana que les asfixia. Y es que el Granulato vive en un profundo tormento interior que le impide disfrutar de la vida: no le gusta la arena, no le gusta la playa, no le gustan sus padres, no le gusta nada en general, que es que acho, tíos, no me entendéis.

El Granulato jamás va a la playa con sus progenitores, y solo lo hará si hay una orden judicial por medio; en ese caso, permanecerá bajo la sombrilla sin entrar en el agua, mirando el móvil y quejándose de que el reflejo del sol le impide ver adecuadamente la pantalla. Si, además, la orden judicial incluyera o incluyese la obligación de bañarse, el Granulato lo hará llevando un calzoncillo debajo del bañador. El porqué de ese comportamiento nadie lo sabe: probablemente, el exceso de hormonas le atrofia el cerebro y le impide darse cuenta de que el calzoncillo también se moja.

Por la noche, y tras quejarse varias veces de que 'no sé qué voy a hacer en esta mierda de playa, que esto es un puto cementerio y que a ver cuándo nos vamos a veranear a La Manga' (cosa que da igual, porque cuando esté en La Manga dirá que esa playa también es una mierda porque está llena de gente), el Granulato se irá con otros ejemplares de su especie sin identificar nunca el lugar al que acude: «A dar una vuelta por ahí» es toda la información que obtendrán sus padres. Y es justo en ese momento del día cuando, debido a los altibajos hormonales, el Granulato abandona su estado natural vegetativo para activarse, puesto que la única compañía que le resulta tolerable es la de otros individuos de su misma edad y condición.

Hábitat natural

Cuando el Púber Granulato se cansa de jugar a la consola, tira el mando de la Play sobre el sofá, coge el móvil y se encierra en su habitación, lugar que está a punto de ser declarado espacio natural protegido por la UNESCO debido a que las camisetas, los calcetines sucios y los bañadores mojados tirados por el suelo han creado un microclima donde han comenzado a desarrollarse especies aún no conocidas por el hombre: según un artículo publicado en el último número de la revista 'Nature', en el cuarto de un adolescente de Los Urrutias un equipo de microbiólogos del MIT consiguió aislar tres tipos nuevos de hongos patógenos. Además, se encontró mayor concentración de hormonas por centímetro cúbico de aire que en un programa de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Comunicación

La capacidad del habla del Púber Granulato con sus progenitores se limita a una sucesión de gruñidos, sonidos guturales y monosílabos. Cada vez que uno de sus padres le dice que baje a bañarse, que recoja la habitación o que ni play, ni pley, ni ply, que pare ya de jugar con la dichosa maquinica y que abra un libro, el Púber Granulato se limita a poner los ojos en blanco y a soltar un bufido. Curiosamente, cuando se relaciona en manada y entra en contacto con sus congéneres, su vocabulario tampoco muestra mayor desarrollo: en ese caso, despliega curiosas maniobras de comunicación basadas en hacerse selfies grupales, subir historias a Instagram, poner música en el móvil y mandar mensajes de whatsapp al individuo que tiene al lado. Pero, coincidiendo con el final del las vacaciones y tras pasarse todo el verano renegando, el Granulato comenzará a descubrir que hay vida más allá de las pantallas, estableciendo relaciones de amistad y complicidad con otros Granulato que le llevarán a afirmar: «Joer, tío, mamá, vaya mierda, ahora que le estaba cogiendo el gusto a esto...» el día antes de abandonar la playa.

Obra citada:

– Rexona, John (2015). Usar desodorante es fácil si sabes cómo. Editorial Sudores.

– Bacterio, Profesor and Boletus, Mary (2018). Descubiertos nuevos tipos de hongos patógenos en los calcetines de Iván Martínez Pérez. 'Nature' (728), 23-29.