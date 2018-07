PROPIOS Y EXTRAÑOS Las olas tienen memoria José Benito Pérez, con una red, en la institución que dirige en San Pedro del Pinatar. / A. S. José Benito Pérez, director del Museo del Mar de San Pedro, fue aprendiz de herrero, pescador y panadero. «Me salí del monasterio porque no aguantaba el voto de silencio», rompe a hablar ALEXIA SALAS Lunes, 23 julio 2018, 22:57

Cometió un error imperdonable la maestra de la primera escuela de San Pedro del Pinatar. Con su mejor intención sacaba a los colegiales al recreo en la plaza de la iglesia, sin verjas ni frontera de concertinas ni nada, donde el discípulo Benito descubrió la anchura del mundo y ya no se le veía el pelo ni a la hora de la campana.

«Después de la escuela, Doña Mercedes nos llevaba a su casa a unos cuantos a hacer las tareas. Hice quinto tres veces con ella. No es que fuera revoltoso. Era extrovertido», narra la historia a su manera. Una vez que Benito descubrió las vías de escape de la glorieta, de norte a sur, por levante y por poniente, ya no hubo quien amarrase su alma indómita. Lo intentaron empleándolo en el barco de pesca de su padre, Santiago Pérez, de la familia conocida como Los Molis, pero «se iba al Mar Negro a por bonito para salar»; y ni mucho menos vio Benito su destino en los Balcanes. A los 10 años lo emplearon «en la herrería de caballos de El Galeras», ya ves, cogiendo las moñigas de los caballos y aguantando al herrero la pata de los animales», dejó atrás para ascender a ayudante en un taller de bicicletas. Poco después se dejó llevar por el aroma que salía del obrador de la confitería Valentín para trabajar los fines de semana «y comerme los pasteles que podía», confiesa varias décadas después el delito prescrito.

Quién José Benito Pérez Gracia. Qué Director del Museo del Mar de San Pedro. Dónde San Pedro del Pinatar. Gustos Pasear con su perro Golfo. ADN Extrovertido y cocinillas. Pensamiento «Solo pienso en una vida tranquila».

En su huida de la plaza de San Pedro acertó a recorrer la España de las comunidades que de pequeño troquelaba con el boli Bic en aquellos mapas de plástico amarillo con filtros de ríos y montañas de la EGB. Un empleo de supervisor de instalaciones de agua lo llevó brujuleando de acá para allá hasta que la aguja perdió el rumbo. «Me retiré a un monasterio y viví con los monjes seis meses, con todos sus rezos y obligaciones», quiso recolocar Benito su hoja de ruta. Asumió todos los votos monásticos alejados de los placeres terrenales, incluido el de silencio que rige a los cartujos. Pronto a Benito le señalaron el camino hacia la espiritualidad en la vaquería: «Tenía que ir a ordeñar las vacas cada día, y resulta que allí empezaron a juntarse los monjes para charlar a escondidas. Cada vez venían más». Roto el voto de recogimiento, Benito estuvo de acuerdo con el prior en dejar los ángelus y los maitines. «Ni el voto de silencio, ni de obediencia ni de castidad era lo mío», se confiesa Benito, que dejó la celda cartuja y se volvió a San Pedro.

«Hice tres veces quinto con Doña Mercedes. No era revoltoso sino extrovertido»

Nadie cuida como él la memoria del mar, desde que el pasado enero reemplazó a su madre en la dirección del Museo que la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar tiene en la calle Lorenzo Morales, junto al Hogar del Pescador, en lo que era el antiguo pósito de trabajadores de la mar. Su compañía en la visita es un máster en la cultura de las pesquerías. «Explico a los alumnos cómo funciona cada arte de pesca»; a través de maquetas, fotografías y objetos rescatados de las embarcaciones. Imposible no sorprenderse de los barcos a escala que los propios pescadores han construido con restos de viejas cuadernas. Descubrir los botes de luz que alumbran la pesca de la sardina, o la pantasana, el sistema de pesca más antiguo del Mar Menor, conocer el rostro de doña Clotilde, que cosía las velas latinas, o maravillarse ante la tortuga boba gigante que se encontró muerta hace 40 años en la playa de La Llana, disecada en el Museo, son sorpresas de la clase magistral de Benito. En su templo de la memoria marina guarda un bote con el último vertido tóxico de Portmán y otro con un millón exacto de granos de arena. Mandíbulas de tiburón que un día atemorizaron a los marineros, un pez escopeta -«cuando le baja el gatillo de la aleta superior dice ¡pop!», desvela Benito- o el pez luna que brilla en las noches de verano con la calma chicha, te encuentras en un paseo con Benito. «Me llaman en las fiestas para hacer los arroces», no sabe decir que no el relaciones públicas del mar, que narra a los visitantes su propia versión de las leyendas del Mar Menor y descubre el secreto para pescar jibias con un espejo: «Como son tan tontas, cuando están en celo se creen que su reflejo es una pareja y se abrazan».