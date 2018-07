PROPIOS Y EXTRAÑOS La gladiadora de los labios fucsia La atleta veterana Paula Vallejo empuña la jabalina en el paseo de Santiago de la Ribera. / a. salas Paula Vallejo, campeona de España de lanzamiento de peso, disco y martillo pesado a sus 77 años, voluntaria y directora de coro. «Si pudiera volver atrás me divertiría más», ha caído en la cuenta ALEXIA SALAS Lunes, 16 julio 2018, 23:08

Después de propulsarse a sí misma durante 77 años, a Paula no le resulta difícil lanzar el martillo a 25 metros de distancia o la jabalina a 18 metros de los dedos de sus pies. La que recoge oros con un corte de pelo aniñado de joven eterna empujó vagonetas en las minas leonesas que no se movían con menos de tres hombres. Sin cuartearse el esmalte de uñas rosa fucsia a juego con el carmín y los pendientes, sin traicionar su coquetería por ese ímpetu de Vulcana, se ha convertido este año en campeona de España en lanzamiento de peso, de martillo pesado y de disco. Ya se prepara para el Mundial con una disciplina que ya la quisieran generales. «El deporte es mi vida. Me quita los dolores. Sin deporte no podría vivir», cuenta Paula con un gramo de esa energía suya que podría vigorizar a un equipo ciclista entero sin inyecciones ni 'coaching' de éxito que valgan. La septuagenaria entrena sin ayuda, se inscribe en los campeonatos con lo que araña de su pensión, que también paga los viajes y hasta los 5 euros que le cuesta que le graben su nombre en las copas que gana. Los lemas que escucha de apoyo al deporte le hacen cosquillas bajo la nariz, por eso tras el Mundial de septiembre sopesa dejar la alta competición. Ya le sobran cantares de gesta.

Tampoco aparecieron manos que le impulsaran la vagoneta cargada de carbón en la cuesta de la montaña, ni le limpiaron el tizne de los ojos con agua de rosas cuando la joven Paula no había cumplido los 18 años. Huyendo del carboncillo en las pestañas se empleó de asistenta de hogar en Francia como una gota en el río migratorio español que partió en todas direcciones en busca de oportunidades. «Luego a España muchas venían presumiendo de secretarias, pero todas íbamos de 'bonatufer'», pone Paula las tildes en su sitio. La 'Francia libre' debió pensar cómo no habían encontrado antes a esta mujer de granito que sustituía ella sola a una cuadrilla limpiando vagones de tren.

Quién Paula Vallejo Romero. Qué Atleta, voluntaria y directora de coro. Dónde Santiago de la Ribera. ADN Fuerza y constancia. Pensamiento «La vida pasa rápido. Hay que vivirla al máximo».

«¿Que de dónde soy? De aquí y de allá», ha llevado la vida a Paula desde el campo de olivos jienense donde se asomó, sin saberlo, a una historia con el descanso proscrito por mandato bíblico. «Trabajé también en una fábrica de champiñón, en una cadena de montaje de automóviles y en una tienda de congelados y pollos frescos. Venían de todas partes a comprarme los mejores pollos», luchó la Paula gladiadora. Condujo autobuses, cocinó para cientos y le dieron los días para ser esposa y madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos. Sobre el secreto de su fortaleza, Paula no sabe nada, igual que el atún no sabe por qué nunca descansa o el melocotonero que tiene que florecer.

Sufrió un ictus en una rotonda: «Abrí los ojos y salí del coche por mi propio pie»

Ni una prótesis de rodilla paró a la mujer-tanque que corría maratones y carreras populares después de jornadas titánicas de trabajo. «Como de todo, no me privo de nada, pero me encantan los bocadillos de bacon», confiesa Paula. Con esa alegría del pan crujiente, la deportista alimenta también su alma solidaria: trabaja como voluntaria del Banco del Tiempo, que lo mismo la lleva a acompañar discapacitados en el aeropuerto que a patear las playas informando sobre el respeto al Mar Menor que se olvida al pasar el puerto de la Cadena. La solidaridad de Paula no es postureo de 'instagramers'. Sin remuneración ni reconocimiento imparte clases de gimnasia en el agua de lunes a viernes de 12.00 a 13.00 horas en la playa del Castillico (La Ribera). No hace tanto que contradijo al destino y salió ilesa. Conducía por una rotonda cuando sufrió un ictus que la dejó inconsciente. «Con el coche ya accidentado, abrí los ojos y salí por mi propio pie», cuenta la lanzadora, que ha descubierto con los años que su fuerza interior dura más que esos amores que, joder, parecían eternos y dónde andarán.

«La vida pasa rápido. Hay que vivirla al máximo. Yo me voy a bailar canciones de antes, sola o con amigas», lanza el disco la atleta. Tras una vida entera dándose impulso ha descubierto que la jabalina ya no se clava en el pasado por muy lejos que la lance: «Me casé virgen y de blanco, pero si fuera joven ahora me divertiría más».