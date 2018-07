El pastor del compás Enrique González, con algunos de sus instrumentos, con el Club de Regatas de Santiago de la Ribera y el Mar Menor al fondo. / A. S. Propios y extraños Enrique González, profesor de Percusión, músico del Conservatorio de Danza y explorador de instrumentos y ritmos, marca el rumbo: «Me voy al monte a escuchar el viento y a cantar allá arriba» ALEXIA SALAS Lunes, 23 julio 2018, 08:35

En todo hay un compás para Enrique González. Solo hay que poner la oreja interior en el impás que separa el trueno y el relámpago, en el bombeo de la sangre que trepa por el cuello, en el balanceo danzante de las ramas y el viento. Hasta el dolor de muelas fastidia con ritmo. Por eso se pierde por los montes, él solo con su testa lanuda y asilvestrada que, de lejos lo hace visible y de cerca enmarca un candor resistente, que hace trinchera frente a la medianía. El poeta Kyoshi podría haber escrito para él su haiku: «Maté una araña,/ y así al pronto mi mente/ no halla reposo». No se asusta el músico por los seres de ocho patas. «Siempre he sido muy de pueblo y naturaleza», cuenta Enrique.

En cuanto ve ocasión, se pierde por el monte, la huerta o la vereda del río Segura. «Muchas veces me voy solo, me ayuda a relajarme y pensar», busca el explorador de ritmos que marcan los pasos del mundo. Bajo la boscosa melena se activa el detector de pautas rítmicas de la naturaleza: «Escucho el viento y canto en lo alto de la montaña. Por el camino a veces voy grabando ritmos», pastorea clamores y sinfonías ocultas.

Quién Enrique González. Qué Percusionista y profesor. Dónde Murcia y Santiago de la Ribera. Gustos La música, la naturaleza y la cocina. ADN Serenidad y curiosidad. Pensamiento «La voz y la percusión son los dos instrumentos más antiguos y naturales»

No se extrañarán el abejaruco ni la carraca de la cantinela de este músico que lo mismo te encandila en Facebook con la grabación de una panadera marcando el ritmo sobre su mesa -«dime panaderita cómo va el trato, la harina subiendo y el pan barato», amasa entre palmadas el canto de labor- que se cuela en el embrujo del flamenco jazz del guitarrista José Antonio Aarnoutse o en el folk del grupo Mujeres con Raíz. Igual acompasa una sesión de jazz que invoca un himno celta. «La voz y la percusión son los dos instrumentos más antiguos y naturales», enseña a sus alumnos del Conservatorio de San Javier, donde impartió clases de percusión hasta que se trasladó al Conservatorio de Danza de Murcia como músico acompañante. «Te permite crear, improvisar, probar cosas», ha comprobado el profesor, que se reconoce desde siempre «un picaflor, que va del jazz al folclore o al flamenco».

Picotea también por la geografía para encontrar chismes sonoros con los que generar cadencias. «Utilizo panderetas, tambores, tinajas, cascabeles, sonajeros de semillas, tambores de mallas, crótalos, platillos, el bendir -tambor árabe-, la carimba mexicana o el pandero cuadrado de Peñaparda que aprendí de Eliseo Parra», abre su caja de herramientas.

Paseos por La Llana

Para crear ritmos «siempre hay mucho trabajo en solitario», asegura el músico, que explora el lado lírico del mortero y el latido mundano de la sartén. Con el mismo ensimismamiento, Enrique cobija la tinaja, de la que extrae un recorte hipnotizador con la densidad del abismo marino. «A veces en invierno paseo por la playa de La Llana, porque puedes caminar y caminar. A veces hasta me baño en febrero», sale a escuchar qué le dice el mar.

La primera nota de Enrique fue fortuita. «Mi madre me metió en la banda de música del pueblo y la plaza que había vacante era la de tambor», se adapta a las circunstancias. Con el tiempo, «la afición me aumentó y estudié Percusión clásica. No me arrepiento porque es un mundo muy amplio, te permite ser el motor del grupo y marcar las estructuras de cada tema».

Entre sus rizos ha ido hospedando la brillantez del batería mexicano Antonio Sánchez -de Pat Metheny-, la contundencia de John Bonham -de Led Zeppelin- o el duende de Israel Suárez 'El Piraña', que invoca a menudo.

Para amamantar su flema, Enrique practica yoga y recupera siempre que puede «los guisos de mi abuela, el bacalao con pésoles, el cordero con alcauciles y la olla gitana»; mientras suenan timbales en la azotea con golpes de marimba y panderetas. También los garbanzos saltan con swing.