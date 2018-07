De pelo en pecho

Las mujeres de verdad tienen curvas. Y pelos, excepto que se trate de una ninfa escandinava. El resto, las demás, las mediterráneas, arrastramos el gen del pantojismo nos guste o no. Que no nos gusta, en general, porque nos han convencido de que el vello no es bello, y por eso nos depilamos, y sufrimos todo tipo de torturas en las partes más recónditas del cuerpo (sí, ahí también), y nos ponemos en manos de una dominatrix bielorrusa que parece haber sido campeona de halterofilia de su país durante los años de la Unión Soviética, y conseguimos una experiencia cercana a la muerte.

Pero, ahora, ellos también se depilan. Podríamos pensar que nuestra venganza ha sido conseguir que los hombres sufran como nosotras, pero no, no ha sido un triunfo del feminismo, sino del tronismo. Se depilan el cuerpo y la ceja, que las esteticistas siempre hablan en singular, como si fuéramos tuertos: el ojo, la ceja, la pestaña. Y lo que es un orgullo en la adolescencia, esos cuatro pelos sueltos en el pecho que los chiquillos se enseñan unos a otros, se convierte en algo que esquilmar, eliminar, arrasar. Hay que sufrir la cera en esas espaldas velludas donde se van depositando los pelos que se van cayendo de la cabeza para tener la piel de un lechón. Hay que dejarse el torso como el culo de un bebé para poder desabrocharse los botones de la camisa. Y hay que afeitarse las piernas como si fueran a escalar el Alpe d'Huez. Bienvenidos a la esclavitud, hermanos.

Si todos pudiéramos disfrutar de una auténtica libertad estética, nosotras nos dejaríamos la sobaquera a todo lo que da la mata y ellos saldrían a la calle en falda, con tacones o pintados como una puerta. Cuando al actor Eddie Izzard le preguntaron por qué usaba «vestidos de mujer» para sus actuaciones, contestó: «No son de mujer, son míos, yo los compré». Chimpún. Y todos a pegarnos en las rebajas de Zara por un vestido floreado. Lo único que me joroba del tema es que tengo amigos que llevan la falda con más estilo que yo.