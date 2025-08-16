Paisajes industriales de colores muy intensos

Nombrar la Sierra Minera de Cartagena-La Unión nos hace pensar en plata y antiguos paisajes industriales de intensos colores. Propició la riqueza desde la ... antigüedad e hizo de Carthago Nova una de las ciudades más florecientes de la Hispania Romana.

El recorrido comienza en el nuevo Museo Minero de La Unión, un proyecto que conserva la fachada original del antiguo Liceo de Obreros, para ampliarlo con formas contundentes y desarrollar en dos plantasuna experiencia única sobre la industria minera y la importancia histórica de esta actividad en este municipio desde hace más de 2.000 años.

Rehabilitación del antiguo Liceo de Obreros para Museo Minero de La Unión. José Manuel Chacón Bulnes. Colaboran: Luis Martínez Reina, Ángel Rocamora Ruiz, Álvaro Lorente Carreras, Miguel Ángel Sola Navarro, Ana Conesa Outeda, Esperanza García Martínez y José Martínez Travieso. 2024

Rehabilitación de la mina Las Matildes. José Manuel Chacón Bulnes y Alberto Ibero Solana. 2005

Monasterio de San Ginés de la Jara. Siglo XVI

Desde allí, el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (COAMU) sugiere que nos dirijamos hacia el corazón de la Sierra Minera para visitar el Centro de Interpretación Mina Las Matildes, ejemplo de recuperación del patrimonio industrial de la Región de Murcia. La edificación convive con las estructuras originales de la mina y nos descubre las huellas que la minería ha dejado en el paisaje, el patrimonio y el medio ambiente de la Sierra Minera.

La ruta nos lleva al Monasterio de San Ginés de la Jara, levantado en el siglo XVI en las estribaciones de la sierra. Su deteriorada arquitectura nos evoca un pasado espiritual en contraste con la actividad mineray agrícola del entorno. Repartidas en el mismo monte Miral se encuentran diferentes ermitas conformando un conjunto que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y el valor de la memoria arquitectónica.

El mejor final para esta ruta es asistir al prestigioso Festival del Cante de las Minas en su sede, el Antiguo Mercado Público de La Unión, un proyecto de 1903 de Victor Beltrí, de estilo modernista-ecléctico y Bien de Interés cultural desde 1975.