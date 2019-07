Raúl, cubano residente en España, ha vuelto este verano a pisar Rusia cuatro décadas después. Mientras, Los Beatles que quedan -Paul y Ringo-, y los herederos de los que se fueron -John y George-, volverán a llenarse aún más los bolsillos de pasta gracias al estreno en cines de 'Yesterday'. La relación de los cuatro de Liverpool, convertidos en una máquina de hacer dinero ya por entonces, empezó a hacer agua justo durante la grabación de 'Back in the USSR' (De vuelta en la URSS). En un mundo totalmente polarizado como el de finales de los 60, la banda fue acusada de apoyar la causa comunista por un tema que no era más que una parodia de otras canciones que exaltaban el 'american way of life'.

Raúl, que pasó cinco años trabajando como físico nuclear en la Unión Soviética, dejaba muy claro en la cola de embarque de Barajas que no extrañaba casi nada de un régimen casi extinto en Europa y que parece encarar su recta final en su patria caribeña, tras la salida de los Castro del poder. Sin embargo, ya jubilado, no ha podido resistir la tentación de volver a poner un pie en un lugar que, pese a detestar en su día, por algún motivo le sigue llamando. «No prueben la solianka, es bazofia», avisaba -para mí, sin razón- a la altura del control de pasaportes en el aeropuerto de Sheremetyevo. A la misma vez, con una excitación contradictoria, nos recomendaba aquellos lugares que no podíamos dejar de visitar, según hurgaba en sus recuerdos. Y todo a pesar de que el Moscú que dejó, y al que parecía loco por volver, no se parece en nada al que dejó. Todo un 'shock' para lo almacenado en su disco duro.

No deja de ser chocante esa necesidad de recordar un tiempo que te genera tal rechazo. Seguramente esa imagen negativa, cincelada durante años en su mente, no sea capaz de sepultar el rastro casi mítico que puede dejar el pasado. Rememorar y revivir puede ser a veces como una droga, aunque sea para despotricar. Acordarse del 'yo' joven siempre 'es bien', como diría un 'millennial'. 'Back in the USSR' como chiste.