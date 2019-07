Yo tampoco voy a la Casa Blanca

Pues sí, se ha convertido en mi particular estrella del verano. Se llama Megan Rapinoe esa mujer de apellido reverberante, melena variopinta y un par de huevos, ovarios o lo que sea, a la que he acabado admirando por lo que tiene de diferente, pugnaz, poco genuflexa, indócil y combatiente, todo lo cual es muy fácil si te escudas tras un seudónimo en internet -subirse al ring cuando nadie te ve está 'chupao' (esta palabra solo me sale sin 'd')-, pero no lo es tanto cuando eres la jugadora principal de la principal selección femenina de fútbol (EE UU) y todos están pendientes de lo que haces y dices, hasta el mismo Trump. Sí, el engreído Trump con sus baladronadas, ese tipo infame y estrecho de miras que contempla el mundo por encima del hombro y con desprecio hacia todo aquel que no le hace palmas. No es chulería sino algo mucho peor: pura incultura.

Rapinoe, homosexual, feminista, defensora de los derechos LGTBI, solidaria -destina un 1% del sueldo a causas sociales- y altavoz de un sinfín de atropellos -ha hablado contra su presidente, la FIFA, su federación y los abusos contra los negros-, es ya un icono de la insumisión. Claro está, no podía dejar de chocar contra alguien como Trump, que bufó cuando no la vio entonar el himno en el Mundial, toda una afrenta en un país con sobreabundancia de patria y enseña.

Cuando se le preguntó si iría a la recepción de Trump en caso de ganar el Mundial, fiel a su costumbre, desembauló la lengua: «No voy a ir a la puta Casa Blanca», dijo. Es una actitud acorde con alguien que ha llamado a su presidente sexista, misógino, racista y mala persona, entre otras lindezas. Ya en 2016, la jugadora se arrodilló varias veces como protesta mientras sonaba el himno. No la ha cegado la miel del estrellato, nunca ha optado por la comodidad, nunca se ha callado, ha preferido la batalla a las campanillas. «Las formas pueden no gustar, pero soy sincera», ha dicho. Donde otros prefieren el aplauso, ese imán de la fama, ella busca el micrófono, aunque le partan la cara. Desde aquí mi modesto homenaje. Yo tampoco iré a la Casa Blanca.