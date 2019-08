El perejil y los pájaros

Jesús, el de la bodega Lloret (otra antiquísima institución gastronómica de La Unión) es todo un personaje. Tras una brillante carrera futbolística arraigó aquí, nupcias de por medio, y aquí reina en el local petado de barriles y tinajones, algunos todavía con vinos y licores, como el del recio vermut de grifo, capaz de tumbar a un elefante. Conviene tomarlo con mucho sifón y con las buenas anchoas de la casa.

En la trastienda había un patio emparrado que tenía su gracia, pero hace ya unos años lo convirtieron en una especie de pequeño salón de bodas, de eventos, que se dice ahora. Serán los signos de los tiempos. Pero el local, en su conjunto, conserva todavía su viejo sabor.

Estos días de festival, por la noche, la bodega está tomada por los visitantes del certamen flamenco, y Jesús y toda su familia andan agobiados atendiendo al numeroso público. Conviene ir a la hora del aperitivo. Entonces es cuando el tabernero, más relajado, suelta brazo y pega la hebra. Siempre surgen pláticas interesantes.

Lo curioso suele ser la hora de la cuenta. No es que los precios sean altos ni bajos, son razonables. Pero preguntas lo que debes, Jesús mueve un poco la cabeza, hace unos rápidos garabatos en el aire y dice: «Cuatro». Al día siguiente, misma operación, mismo tapeo, y Jesús dice: «Cuarenta». De pronto al cuatro del día anterior se le ha añadido un misterioso cero. Conviene no tratar de resolver el misterio, porque él siempre te daría una explicación convincente. Por ejemplo, tú no sabes que el perejil acaba de subir varios céntimos el kilo, y eso lo explicaría todo, incluso la inflación de la zona euro.

El local es conocido, entre otras buenas cosas, porque allí vuelan los pájaros en libertad condicional. No sé si son colorines, canarios o ruiseñores, pero son pájaros de verdad, no «pájaros» de los que abundan por las calles de la patria hispana. Fíjense, sobrevuelan el local, pero nunca huyen a la calle, esta es su casa. Es como si tuvieran un extraño síndrome de Estocolmo o estuvieran encantados. Yo creo que comen cañamones y alpiste, porque no paran de cantar. O quizás los vapores etílicos les afectan. Para que luego los romanticoides y líricos de YouTube quieran ser pájaros para sentirse libres. Estos pájaros de la bodega viven libremente en su cárcel, lo que resulta un extraño oxímoron existencial que solo he visto aquí. Ya lo dijo Asensio Sáez: La Unión, una ciudad alucinante.