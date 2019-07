Entre Orwell y las cunetas

Pues aquí estoy, de vuelta de unos días en los que he seguido dos ritos recurrentes con los que aromar las vacaciones: ver el Tour y la película 'La gran belleza', dos hábitos algo alejados pero no necesariamente contradictorios. A uno, que se ha pedaleado las cuestas de Portmán decenas, cientos, quizás miles de veces, cuando era un crío con aspiraciones de gran ciclista en una época en que todos queríamos ser Indurain, le sigue pareciendo que el ciclismo es el deporte más hermoso y feroz de cuantos hay. Más duro que cualquiera y más emocionante, para mí al menos, que el rey fútbol, cada vez más estercolado por el divinismo, la parafernalia y la plétora de todo lo que lo rodea: periodistas que solo enfatizan -para ellos todo es una gesta, algo histórico o una hazaña, llevados por un gigantismo infantil-, mafiosos que ocupan palcos en lugar de celdas y futbolistas que compiten por ver quién lleva la tía más buena, el tatuaje más grande y el coche más despampanante. Sigue siendo un deporte, pero tiene mucho de circo.

No diré tanto como Borges -22 millonarios en calzoncillos corriendo tras una pelota- pero tampoco se me van los vientos por él como a Benedetti, que ideó una curiosa forma de eslabonar sus dos pasiones, literatura y fútbol: iba a los partidos, pero con un libro bajo el brazo para seguir leyendo cada vez que el juego estaba parado.

Quizá lo que menos me guste del ciclismo de hoy es algo que he podido constatar estos días y no es otra cosa que la llegada a cunetas y metas del 'youtubismo', esa obsesión por grabar, grabar y grabar, una costumbre que empieza a ser un fastidio por cuanto no sabes cuándo te filman, dónde y haciendo según qué cosa en este mundo cada vez más orwelliano. No me extraña que Dylan parase un concierto por el tema. Llegan los ciclistas a la meta y ves a la gente dale que te pego cámara en ristre y uno se pregunta: ¿van a ver la carrera o a dejar constancia de que han ido a verla? Si una llegada dura 5 segundos y te los pasas grabando, la pregunta es de cajón: ¿qué leche has visto?