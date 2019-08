En los últimos coletazos de este mes de agosto, el mundo gafapasta se divide en dos tipos de personas: los que han vuelto a entusiasmarse una vez más con la última de Tarantino y los que creemos que el arte de Quentin ha conocido mejores épocas. La película llegaba con un gancho comercial claro, el de revisitar uno de los momentos más oscuros de la meca del cine: el brutal asesinato de la actriz Sharon Tate a manos de una panda de zumbados comandados por Charles Manson. Sin embargo, tras más de dos horas y media de metraje, y por buscar un sentido a lo que te acabas de tragar casi sin agua, uno llega a la conclusión de que el director utiliza este crimen para volver a las movidas que le obsesionan: los pastiches y el cine más bizarro de los 60 y 70. La carne de videoclub que le alimentó en su juventud.

Tras ver la peli, no sé bien por qué me vino un paralelismo lejano a la cabeza con sabor murciano. A diferencia del de Tennesse, el escritor murciano Miguel Ángel Hernández logró el año pasado poner de acuerdo a crítica y público con el 'El dolor de los demás'; una novela que parece tener poco de ficción. Como muchos lectores ya sabrán, el autor de Los Ramos relata en el libro su revisión de otro doloroso crimen, el que conmocionó a esa pedanía murciana en la Nochebuena de 1995. «Mi mejor amigo mató a su hermana a golpes, cogió el coche y se tiró por un barranco del Cabezo de la Plata». La obra no es, sin embargo, un 'A sangre fría' en medio de la huerta, sino una excusa que busca Hernández para hablar de sí mismo. El autor utiliza las páginas para mostrar parte de su proceso creativo, a modo de una especie de diario de escritura que anticipaba lo que nos ofrece cada domingo en las páginas de 'La Verdad'. Pero también se centra en mostrar una forma de vida, en desenterrar sentimientos sepultados y en hacer las paces con su pasado. «A pesar de todo, el Nicolás era mi amigo», apostilla. 'Don't Look Back in Anger' ('No Mires Atrás con Ira') pregonaba Oasis en los 90. Himno.