Él venía acompañado de una chica griega que hablaba inglés como si fuera española, esto es, con todo el vocabulario y la gramática aprendidas, pero con la pronunciación mediterránea, que consiste en decir palabras anglosajonas como si las leyeras en tu idioma. Me resultó curioso porque ambos residen en Inglaterra. Hay raíces que no nos podemos quitar de encima. Por eso es tan fácil reconocer a un español, un italiano o un griego en cualquier parte del mundo.

Compartimos mesa y cervezas. Habían venido para unos días y estaban recorriendo la Región. Hablamos de lugares, de comidas, de la terrible situación de su país y del sino que persigue a los pueblos del Mediterráneo. Me acordé de algo que leí hace tiempo acerca del destino. Iba sobre una cirugía que se había popularizado en Japón para alterar el recorrido de las líneas de la mano. Al parecer algunos creen que así pueden cambiar su futuro. Pensaba en eso cuando otra ronda me sacó del viaje y me devolvió a la conversación. Entre que ella nos parecía española y que a ella le parecíamos griegos, todo se hacía bastante sencillo. Decía la chica que estaba muy sorprendida de lo similares que somos y de lo familiar que le había resultado todo lo que había visto. Había ido al Mar Menor y recorrido el Campo de Cartagena. Aseguraba que mientras iba en moto mirando los pueblos pasar, no paraba de decir: «Esto es Grecia, esto es Grecia». Pero esto no era Grecia. Concluimos que esto era solo otra costa más bañada por el Mediterráneo, y que ese era el motivo de su sensación de estar en casa: un mar que ha sido un puente, una masa de agua que nos ha conectado durante siglos como un camino de ida y vuelta. Me he acordado de aquella charla varias veces estos días, viendo al 'Open Arms' aguardar, con una demora cruel e innecesaria, la apertura de un puerto. Sus ocupantes se encontraron un mar distinto. Intentaban, como tantos, hacerle trampas al destino en unas pateras que son lo más parecido que tienen a la cirugía de las líneas de la mano. En ellas llegaron a este Mediterráneo que se parece cada vez más a un acantilado y menos a un puente.