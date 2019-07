Había que cambiar. Regeneración nutricional. Aquella noche no podía pasarme de la ensalada de canónigos que llevaba una semana en la nevera. Bolsa de supermercado, con producto fresco, lavado y listo para consumir. Una sana ensalada de verano aderezada, si cabe, con algún trocito de tomate y una pizca de aceite, vinagre y sal, que tampoco hay que ponerse soviéticos después de haberse nutrido durante años de comida basura de primera. Cuando me vi abriendo la bolsa, caí en el autoengaño. Por un momento recordé a Fernando López Miras en aquella rueda de prensa en la que trató de vender que podía gobernar esta región con el único apoyo de Ciudadanos, obviando a Vox. O no hizo bien las sumas, o se autoengañaba como yo con la ensalada o, lo que es mucho peor, trataba de engañar al «millón y medio de murcianos». Ese millón y medio de murcianos que no tiene que sacar la calculadora para saber que 23 son más que 22 y que a una lechuga siempre hay que ponerle más. Es como si trato de convencer a mi familia de que me gusta más el brócoli que cualquier cosa que venga del cerdo.

Colocados ya los canónigos, el tomate y el aderezo propio de semejante cuadro, veo claramente que aquello necesita algo más de consistencia si no quiero levantarme a mitad de la noche en medio de una sudorosa pesadilla más propia de la película 'El maquinista'. Así que añado un huevo duro. Y me animo con el queso fresco. Que sea cheddar, que se va a estropear, que lo abrí ayer, cariño. Ya que estamos, estreno el jamón de York. ¿Unos picatostes? La ola de sabor me lleva poco a poco a la panceta, que rebajo con unas nueces y unas pasas. Que habíamos dicho de cenar sano. Parecía una ensalada de verano saludable y consistente, pero por allí seguía asomando el verde. Los primeros bocados dejaron entrever que la combinación no se la iba a tragar ni el tato. La pesadilla acabó siendo inevitable. Habrá que tomarse un café.