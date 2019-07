Sin 'cole' en verano

'Unpopular opinion is coming'. No podré alegar que no me avisé cuando me devuelvan el golpe. Hace cerca de un mes que concluyó el curso escolar. 'School's out for summer' ('Sin escuela durante el verano') cantaba a principios de los 70, en clave glam, el teatrero y provocador Alice Cooper en lo que se convirtió en uno de los mayores 'hits' de su carrera. Cooper decía por entonces que uno de los mejores momentos de la vida eran los tres minutos que precedían al inicio de las vacaciones escolares, y que no había mejor homenaje a esta sensación de euforia que capturarla en una canción.

No hay noticia de chaval alguno que no haya refrendado esta proclama, servidor incluido. Sin embargo, el fin del curso ha adquirido en mi vida adulta, y para alguien que no tiene hijos, otras connotaciones positivas: la ausencia de horas lectivas elimina el caos circulatorio en los alrededores de colegios, institutos -y en menor medida, guarderías- a primera y última hora de la mañana. Para quien tiene que pasar por las inmediaciones de un centro de cada tipo en su camino al trabajo no es una cuestión menor. No defenderé a capa y espada las posturas 'anticochistas', más que nada por no ser cínico, aunque esta ciudad empieza a soportar, a determinadas horas, unos niveles insoportables de tráfico. Mi dependencia del vehículo propio para acudir a la Redacción, ante la ausencia de una alternativa pública que se adapte a mis necesidades, contribuye, sin lugar a duda, a este colapso.

Pero todavía no he sido informado de por qué tener un vástago otorga a los progenitores patente de corso para aparcar el 'carro' en cualquier lugar y de cualquier manera, con el fin de depositarlo o recogerlo de su centro educativo, cuando a veces una caminata no le haría mal. Como hacía yo en mi niñez. Y todo ello con la connivencia de las fuerzas del orden, supongo que por aquello del 'casi todos hemos pasado por aquí'. En el mismo saco entran los que cada día bloquean mi acceso al garaje con lo de 'son solo cinco minutos' como excusa. En fin, problemas del primer mundo. Bendito fin de curso.