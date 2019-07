Boris y el bolso de su majestad

No me acostumbro a llamar Boris Johnson a Boris Johnson. Me sale natural decirle Boris Becker. Será porque supe antes del tenista que del antiguo periodista y nuevo 'premier'. O porque sus caretos guardan lejano parecido, además de ese aspecto cuidadamente desaliñado, de recién llegados de francachela tras haberse bebido la madrugada por colmados y mancebías, trago va pitillo viene.

A medio mundo le ha llamado la atención la imagen del colega -no es confianza, fue del gremio- reverencial ante Isabel II. Y no por lo formal que se muestra el nuevo líder conservador británico, ni por su genuflexa postura ante su graciosa majestad. Tampoco por una apreciable tonsura monacal que no es otra cosa que el 'cartón' puro y duro camuflado bajo sus desaliñados mechones rubios. Lo que llama la atención es que la distinguida anciana lo recibe en el palacio de Buckingham en una alfombrada sala portando su elegante bolso Launer colgado del antebrazo izquierdo.

Las preguntas fluyen de inmediato: ¿va la reina siempre con el bolso por palacio? ¿Por qué no se lo sostiene un chambelán hasta finalizar la reunión? ¿Qué guardará dentro tan importante para no querer dejarlo colgado en el respaldo del sillón que tiene delante? ¿Quizás, una furtiva petaquita de escocés para alegrar el té de media tarde? ¿O el carné de identidad y la receta electrónica? Intuyo que esconde un espray de pimienta. El MI5 le habrá informado del historial gamberro de Johnson, que, por cierto, también me recuerda a otro Boris de vodkas tomar: el ruso Yeltsin.

Johnson deja extramuros de Downing Street un rosario de escándalos de todo tipo, los que más sexuales. Dentro de la residencia presidencial ya están preparados para otros estrépitos con el 'Brexit' como tema estrella. Por eso hace muy bien Isabel II en mantener a mano el bolsito. Debería meterle también un ladrillo macizo, igual que la madre de aquella cantante llamada Tamara. Por si acaso. Los Boris nunca fueron de fiar.