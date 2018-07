La noche del eclipse

Estamos bajo los efectos del eclipse del 27 de julio. Así que... mucha calma. A los que no creen en la astrología yo les invito a reflexionar sobre el efecto de la Luna en las mareas y en los cuerpos de las mujeres, por ejemplo.

Así que, si escribo algún inconveniente, me disculpo. A los efectos de la calocha hay que unirles los del eclipse. A los efectos de la subida del carburante hay que unirles los descubrimientos que ha mostrado Villarejo al mundo. Esos negocios entre Corinna, rey emérito y autoridades varias internacionales.

Los humanos corrientes tenemos muy poco peso en este planeta. Es inevitable sentirse un piltrafilla cuando, a ciertas alturas, los hay que se saltan a la torera todas las normas. Como decía Groucho: estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros mejores.

Es un alivio que Ronaldo vaya a pagar a Hacienda o que un museo de Amberes haya decidido eclipsar a los seguidores de Facebook. No señora, usted sale fuera porque Zuckerberg le tiene manía a los desnudos y desde Rubens hasta aquí es algo que nosotros nos tomamos bastante en serio (los de Amberes, digo).

Lo de las redes no tiene nombre. Son capaces de censurar la maja desnuda de Goya y no las faltas de ortografía ni las estupideces o las persecuciones a alguna famosa de turno porque se atreve a ir a la playa en bikini, con dos kilos de más, sin maquillar y sin pasarle un filtro a ese selfi (¡hombrepordios!). Sueño que el próximo eclipse de agosto los haga enmudecer. Aliviarían a la humanidad de su infinita estultez. Pienso lo mismo de las motos con escape libre. Me resultan igual de molestas.

Como estoy bajo los efectos del eclipse mientras escribo este artículo, un velo ciega mis ojos y quizá las entendederas (no es humo ni la miopía). Tal vez por eso muchos no entiendan de qué va este Sarandonga pero, qué narices, es verano, mi cuerpo pide salsa o samba, y todo lo que se salga de ahí me trae un poco sin cuidado.