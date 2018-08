Con la música a otra parte

¿Cuántas veces habéis escuchado eso de 'es que cuando salimos por tal o cual sitio siempre es lo mismo'? Desde lo más honesto de mi alma, pensaba que la gente le daba más vueltas a la cabeza antes de sentenciar con semejante rapidez, aunque más bien debería decir 'dejadez'.

Me explico. Haciendo planes con colegas o conocidos son ya demasiadas las veces que me he encontrado la manida frase de 'las tascas siempre es lo mismo', o 'la zona del centro siempre es lo mismo... y por eso ya no soy de salir'. Pero no se refieren a salir por ese lugar en concreto, sino que hablan no de salir a tomar copas y bailar, ¡¡¡que ya no salen!!!

Parece lógico afirmar que si siempre sales por los mismos lugares siempre te vas a encontrar a la misma gente y escucharás el mismo tipo de música. ¿O acaso esperabas que cada fin de semana cambiaran la decoración por ti?

Hay mucha gente que piensa que la ciudad de Murcia empieza en la redonda y termina en el río. Todo lo que salga de ahí es el extranjero y no les compete explorarlo. Ya dijo el sabio que no hay más ciego que el que no quiere ver.

El santo oficio de 'cierra bares', que aún practicamos algunos, nos ha dado la perspectiva de saber que hay que variar las rutas de peregrinaje, precisamente para poder evitar toparte con las mismas personas con las que habías departido la vez anterior, no fuera a ser que tengas que contestar a un '¿qué tal?' con un deprimente '¡pues igual que siempre!'. Sí, me ha pasado, y seguro que a ti también... y no sé tú, pero me sentí fatal.

Por suerte, esta Región cuenta con suficientes alternativas de ocio, y de bares, para que no tengamos que estar anclados a la misma barra, con los mismos camareros y en la misma pista gritando los mismos temas. Aprovechemos para visitar el mayor número de ellos antes de que nos los terminen por cerrar con tanta ordenanza.