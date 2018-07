Mirar o no mirar

La escena realmente espeluznante, la que termina alojada en el fondo del cerebelo, se produce mucho antes de lo que el presentador de televisión advertía como «unas imágenes durísimas que pueden herir la sensibilidad del espectador». Gracias.

Ocurrió hace un par de semanas. Un conductor se queda dormido al volante en la ciudad rusa de Sochi, una de las sedes del Mundial, y se estampa contra otro vehículo después de llevarse por delante a un grupo de transeúntes que caminaban por la acera, tranquilos y completamente ajenos al estremecedor instante que relataba el periodista. Un choque brutal, salvaje, que genera una explosión, una bola de fuego y hasta la misma muerte de un hombre que desaparece de la imagen devorado por el frontal del 'coche homicida'.

Ese hombre que desaparece, único fallecido por este terrible siniestro, aparece unos segundos antes vestido con pantalón y camiseta oscura, esperando de forma paciente a que el semáforo para peatones le permita el paso. Mientras cruza, mira varias veces a su izquierda. Una, dos, tres veces. No hay peligro, piensa. Pero sí lo habrá. Está a punto de llegar, y él no tiene ni la más remota idea de que está viviendo los últimos segundos de su vida. Justo cuando deja de mirar, y se siente a salvo en la acera, aparece en la imagen el maldito coche acelerando de forma inexplicable ante un semáforo en rojo, invadiendo el sentido contrario a su marcha a toda velocidad y blandiendo una guadaña que al final acaba cercenando de cuajo la vida del hombre, que parece dar la última calada a un pitillo unas décimas de segundo antes de morir. De hecho, aún le da tiempo a mirar una vez más, alertado por el estruendo del vehículo al subirse a la acera. En esa última mirada se percata por fin del peligro, de la muerte que se cierne sobre su espalda. Llega a reaccionar, pero sus reflejos no le impiden terminar bajo el coche. Un par de mujeres que iban a su lado, que cruzaron la calle sin controlar el riesgo, solo se llevaron un susto. Tras el accidente salieron corriendo, y ni siquiera se pararon a ver qué había pasado, quién había resultado herido, o muerto. Un muerto que había pasado los últimos segundos de su vida mirando a su izquierda en un paso de cebra.