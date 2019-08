Historia de película

Los versos nunca le han sido ajenos al cine. La poesía y el séptimo arte encuentran su enésima fusión en una historia de felinos y novelas que habla en francés. Los protagonistas de esta aventura son dos: el poeta murciano Soren Peñalver y su gato, de nombre 'Rémi-sans-famillie'. Una pareja un tanto particular. La mascota llegó a manos del escritor hace un par de años a través de una vecina que se lo encontró. Lo que ocurre a partir de ese momento es un relato sin igual, como se puede constatar con las palabras de Soren: «Siempre he tenido gatos. Son libres y solitarios, como yo, que vivo en el pasado y tengo nostalgia del futuro. Le puse este nombre por una novela que leí de pequeño que se llamaba 'Sans Famillie' [sin familia], y el animal me retrotraía a la infancia. Un día me llama un amigo y me dice que había una película de 2018 con el mismo nombre que tiene mi gato. Es curioso. Fue una sorpresa. La gente me dijo que me habían copiado el nombre, y puede ser porque tengo amigos franceses que saben la historia».

Una mañana, al despertar, Soren notó algo extraño. Era esta criatura de nombre novelesco que extrañaba al animal que lo vio nacer y acudió a la persona que lo observó crecer: «Un día me desperté y me estaba mamando la tetilla. El pobre echaba de menos a su mamá. Fue muy gracioso». La única preocupación, y objetivo a la vez, del literato es que 'Rémi' no haga honor a su nombre y jamás se quede sin familia. Que no vuelvan a vivir experiencias pasadas que los separó: «Un día me lo robaron. Salí por el pueblo a los pocos días y oí al gato. Me había olido. Dije su nombre, salió de donde estaba, me vio, vino aullando fuerte y se puso a mi lado. Lo recuerdo con especial cariño por cómo regresó a mí».

La mascota no es 'hija' única. Cinco felinos más la acompañan cuando no están de picos pardos fuera de casa. Si coinciden los seis, juegan y se llevan maravillosamente. El poeta está enamorado de ellos. «Prefiero un gato antes que a un perro. Un gato te elige. Al perro lo eliges tú. Si se le diese la oportunidad a un perro de hablar con un humano, le contaría su vida entera. Si se la dieran a un gato, te contaría lo que él quisiera. Son seres especiales». 'Rémi-sans-famillie' es distinto a todos. Come a parte, se mete en el despacho con su amo y ambos se entienden solo con mirarse. Es una motivación para su dueño cuando llega la hora de crear: «Vivo en un mundo distante, como debe ser en un poeta. Mi gato me despierta y me ayuda en todo. Es al único que me gusta tener cerca cuando escribo».