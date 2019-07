El tierno rugido de la política martínez bueso Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Lunes, 29 julio 2019, 09:43

El equipo de Movilidad Sostenible y Juventud del Ayuntamiento de Murcia cuenta con un integrante muy especial. Se trata de 'León', el perro de la concejal Rebeca Pérez. Es un lulú de pomenaria que carece de despacho en el Consistorio pero no de un espacio en el edificio para compartir las horas de trabajo de su dueña. El animal aterrizó en el momento más inesperado y con la incógnita de cómo se ajustaría a la vida política: «'León' llegó a mi vida en plena campaña electoral, a través de un regalo de un amigo. Sentí el miedo de no poder dedicarle el tiempo que requería, pero se adaptó genial a mi día a día. Me acompaña a trabajar. Se ha venido a varios actos públicos. Llegamos al Ayuntamiento a las 7.30 horas. Allí lo conocen todos y cada día preguntan por él. Me permite desconectar cuando lo necesito, me siento acompañada en todo momento, mejora el ambiente de trabajo, disminuye el estrés y me siento mucho más feliz junto a él», relata Rebeca.

Aunque 'León' es la primera mascota en independizarse con su dueña, la concejal lleva desde que nació rodeada de animales. En la casa de sus padres conviven cinco perros, cinco gatos y un loro llamado 'Blu', los cuales intenta no descuidar porque también guardan un lugar destacado en su corazón. En especial el ave, un yaco gris al que tiene un cariño especial: «Interacciona mucho con nosotros, es muy hablador, sabe imitar nuestra voz y es muy divertido. Como mascota es muy recomendable porque es tranquilo, pequeño, pero a la vez llena mucho. A 'Blu' le encanta decir 'te quiero mucho', esa es su forma de demostrarnos su amor».

Pero el que se ha convertido en el rey de la casa es 'León'. La concejal define a su perro como «divertido, inquieto y simpático». Pasa las horas con su ama en el despacho del Moneo jugando con un tapón de corcho de una botella de cava, entre otros enseres. La política venció el miedo que le daba su ajetreada vida laboral para unir a 'León' con ella, lo que ha supuesto la experiencia más bonita que le ha tocado vivir. A pesar de sufrir con ocho años una mordedura de un perro de la que tardó en recuperarse, Rebeca reconoce que es una apasionada del mundo animal: «Tener una mascota supone un crecimiento personal. Nunca te sientes solo, te aporta valores y hace que puedas desconectar. Son todo ventajas. Mi vida con estos seres la resume con exactitud una frase del escritor francés Anatole France: 'Hasta que uno no ha amado a un animal, una parte del alma sigue sin despertar'».