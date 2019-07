Amor a primera vista Pedro Lobo, con su husky. / MARTÍNEZ BUESO MI MASCOTA Y YO El diseñador de moda Pedro Lobo tiene un husky, llamado 'Arco', de tres años FERNANDO PERALS Sábado, 20 julio 2019, 13:16

El diseñador de moda murciano Pedro Lobo cuenta con un as bajo la manga cuando se dispone a crear nuevos productos o a poner en marcha una nueva colección. Un pequeño individuo con el que no solo comparte casa, sino que es uno más en el estudio de trabajo y las reuniones que el modisto mantiene en su vida laboral. Se trata de 'Arco', un husky que roza los cuatro años de edad y que recibe este nombre porque tiene un ojo verde y otro azul. «Me lo dio una chica de Lorca. Me comentó que existía la oportunidad de tener un husky de una nueva camada, lo vi y no tardé ni una hora en ir a por él. Compré una camita, me monté en el tren y me lo traje. Me lo metí en el estudio y en casa rápidamente. Tenía un mes y medio de vida», relata con nostalgia Pedro.

'Arco' es un todoterreno. Va de casa al estudio y del estudio a casa día tras día. Viaja a Madrid con su dueño cuando el trabajo lo exige y apenas da problemas de salud. Pedro siente predilección por un animal que se parece más a un hijo. «Es una responsabilidad muy grande. Es un placer tenerlo como compañero. Es precioso, listo, tranquilo y nos entendemos muy bien. Tiene una bondad increíble con los niños. Para mí no tiene ningún defecto. Es maravilloso». Al pequeño husky le gusta cuidar su dieta. Se alimenta de pienso, pero en muchas ocasiones acecha a su dueño en busca de algún regalo. Y además de tantas virtudes, también es de paladar fino, ya que cuenta con un manjar favorito: «Adora el jamón. Es tan gracioso cuando te pide comida que no puedes decirle que no».

Amo y mascota no tienen una rutina especial más allá de jugar con una pelota de tenis baboseada con la que puede pasar hasta una hora. Por su raza y parecido al lobo, otra de las cosas que más le hacen disfrutar es correr. A pesar de su origen siberiano, Pedro asegura que el verano murciano no es un drama para 'Arco': «Tiene una doble capa de pelo. La de abajo le aísla tanto del calor como del frío. Lo pasa mal con las altas temperaturas como todos pero no tanto como la gente se puede imaginar. Eso sí, le vuelve loco la playa y bañarse. Ahí encuentra su rincón favorito en esta época».

'Arco' convive con dos agapornis y una tortuga. La relación no es muy estrecha pero debe prepararse para lo que viene. Es muy posible que dentro de poco deje de ser 'hijo único' en el hogar: «He pensado en tener otra perrita pronto. Quiero que le haga compañía a 'Arco' también. Los perros son una maravilla. Espero que sea lo antes posible. Tenemos ganas de darle la bienvenida».