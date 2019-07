MI MASCOTA Y YO PEDRO JUAN MARTÍN'Aquiles', el salvavidas nacho garcía / AGM FERNANDO PERALS Lunes, 22 julio 2019, 00:38

Vino para salvar vidas. Llegó para buscar y rescatar a personas de entre las llamas. Pero el tiempo pone a cada uno en su lugar, incluidos los animales. 'Aquiles' es el perro, mestizo de pastor alemán y husky, de Pedro Juan Martín, vicerrector de Economía en la UMU. Pero el titular de la mascota es Guimelh, su hijo. Un dueño que acogió al animal para que fuera su mejor compañía en la persecución de un sueño: ser bombero de rescate. Para las pruebas de la oposición, Guimelh necesitaba un perro y 'Aquiles' fue adiestrado para tal fin. El animal y el hijo de Pedro no lograron convertirse en la pareja que anhelaban ser porque el amo se quedó fuera de las plazas de acceso, pero sí forjaron una relación singular y eterna.

La mascota de la familia vive ahora con su 'abuelo' desde hace tres años. «Llegó a casa porque mi hijo se dedica al mundo del circo y viaja mucho. Es una bendición. Las palabras que mejor lo definen son inteligente y bondadoso. Es un perro fuerte, con una presencia imponente, y a la vez tierno y cariñoso. Te aporta la calma que necesitas. Estar con él es una auténtica terapia antiestrés», describe Martín. 'Aquiles' tiene ocho años y un fervor por las pelotas de tenis. Tanto es así que estas bolas son las protagonistas de la rutina más divertida que une a la mascota con su nuevo dueño: «Tengo una lanzadera de pelotas de tenis y le encanta correr detrás. Es el juego que más le excita. A veces se carga las bolas porque muerde muy fuerte».

El animal tiene la salud de un roble. Es un enamorado de las salchichas y arrastra a su amo a salir a estirar las piernas cuatro veces al día. Es el guardián cuando el domicilio se vacía. Sus ladridos, inusuales, anuncian que algo no va bien, y atesora un carácter propio de un humano. Atributos que no muestra cuando deja que los niños se acerquen a él, ya que «tiene una relación especial con los más pequeños. Se puede dejar acariciar horas y horas». 'Aquiles' destaca en algo: no le gusta hacerse el tonto y no deja pasar ni la más mínima ocasión para sacar provecho de cualquier coyuntura. «Recuerdo una anécdota especial; para enseñar a los perros a rescatar a personas los llevan al monte, los cuidadores se esconden en los árboles y el animal tiene que buscarlos. Pero 'Aquiles' no es como los demás. Cuando iba en el coche llegando a la zona, él ya estaba mirando donde se escondían. De tal manera, que nada más sacarlo ya sabía a dónde tenía que ir, sin necesidad de olfato. ¿Tramposo? Yo creo que más bien astuto, muy astuto».