'Buky', un seguro de vida

Vela por la seguridad. Guarda la casa con total firmeza. Vigila como cualquier guardia de seguridad. Esa es una de sus principales virtudes, y la que hizo llegar a 'Buky', un mastín español, a la vida de Manuel López Bernal, exfiscal superior, y su familia. Aterrizó en 2018 con solo dos meses y lo hizo porque anteriormente la familia perdió otro perro de la misma raza y querían darle un apoyo a otra mastín leonés que ya es longeva. «Elegimos este animal porque es un guardador perfecto y muy tranquilo. No ataca porque sí. Tiene que ver una situación real de peligro para que intervenga. Fue mi mujer quien lo eligió porque añoraba al anterior. Es tan bueno como él».

'Buky' ronda los 90 kilos de peso. Sí, con año y medio, por sorprendente que parezca. Y esto no ha hecho más que empezar, porque puede crecer hasta los 3 años y tiene la mitad. Ocupa un espacio de la casa acorde a su envergadura. A veces, incluso, hay que sortearlo para desplazarte por la vivienda. Es cariñoso y familiar. «'Buky' es muy seguro de sí mismo por la fuerza descomunal que tiene. Mi mujer se empeñó en que fuera un mastín el que volviera a entrar en casa porque es el que le da más confianza. Durante el día es un perro tranquilo pero cuando empieza a anochecer es como Jekyll & Mister Hyde, no quiere bromas de ningún tipo. Vigila muy bien».

¿La pasión de 'Bucky'? Su peso lo insinúa: comer. Solo se alimenta dos veces al día, pero qué dos veces. Además, no suele salir a la calle porque disfruta del aire libre corriendo y divirtiéndose en el terreno ajardinado que López Bernal y su mujer tienen en su domicilio. «Come muchísimo más de lo que te puedas imaginar. No es imprescindible sacarlo. Yo tampoco estoy en las mejores condiciones con mis rodillas, pero cuando mejore lo sacaré a menudo al monte». La mascota no le da muchos problemas a su dueño porque «no se queja por nada, parece que le da vergüenza».

El defensor de la ley destaca del animal su seriedad y poderío. Además, considera que «como guardián, pocos se le pueden comparar». Lo peor de 'Bucky' es la dificultad para rodearlo de un entorno idílico que requiere su raza. «Este tipo de animal está acostumbrado a vivir en otras latitudes o en el monte. No puede vivir en un piso. Tiene mucho pelo y suele sufrir en épocas cálidas». Manuel, que a veces se junta con siete perros a la vez, no tiene pensado adquirir ningúnotro en un futuro, pero pronto 'Bucky' tendrá un nuevo amigo: «Mi hija se comprará un mastín italiano pronto y hay que hacerle hueco para cuando nos visite».