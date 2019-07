Una perra de mar y montaña

Empezó siendo un juguete. Pronto se convirtió en una responsabilidad. Y desde que puso la primera pata en su nuevo hogar fue un agente educador para los niños de la casa. 'Tula' es una pequeña perra refugiada que Luis Mesa, director general del Hospital Mesa del Castillo, acogió de la protectora José María Párraga. «Era una pequeña bola de pelo parecida a un perro de agua», según describe Luis, aunque ese pelo pierde su abundancia cuando llega el verano y su dueño decide cortárselo por compasión y necesidad en busca de algo de frescor que le permita pasar los días mejor. Una estación de la que disfruta poniéndose a remojo: «Le vuelve loca la playa. Si la paseas por la orilla se tira directamente al mar. Pero no solo eso. La piscina de casa la tenemos vallada porque te la puedes encontrar dentro en cualquier momento. La anécdota más divertida con 'Tula' fue la primera vez que se tiró al agua. No lo esperábamos. Se lanzó de cabeza».

Luis tiene tres hijos. Tres pequeños que se quedaron prendados de un cachorro que vieron entrar por la puerta por primera vez en 2014. El juego estaba a la orden del día. No le daban tregua a una pequeña perra que tampoco pedía descanso. Todos gozaban con el animal y esta con ellos. Pero el que de verdad disfrutó con los años es el padre de las criaturas. 'Tula' contribuyó a la enseñanza de los jóvenes: «Tener un animal, compartir tiempo, jugar con él y responsabilizarte es una gran educación para los niños. Nos gustó que tuvieran un animal para que aprendieran a ser responsables».

No siempre la playa es el entorno que envuelve a la mascota, por más que ella lo desee. Pero 'Tula' no es de elegir entre el mar o la montaña, sino que es de las dos cosas al mismo tiempo. El mejor momento del día para el animal es cuando toca explorar las cotas más altas de la Región: «Adora andar por el monte con nosotros. Cada vez que ve que te pones las deportivas o coges el bastón se pone muy nerviosa. Le encanta pasear por el Valle Perdido, e incluso por el Puerto de la Cadena, donde también nos la hemos llevado. Se lo pasa muy bien». Es, sin duda, una valiente aventurera que le ha robado el corazón a toda la familia y, en especial, a Luis, que lucha para que sea la reina de una casa a la que los suyos pretenden sumar inquilinos: «Mis hijos quieren un gato y les gustan todo tipo de animales. Yo voto por 'Tula' y nada más. El tiempo dirá si los he convencido o si me han llevado a su terreno».