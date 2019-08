Sobre todas las cosas Pablo Sánchez / AGM Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Martes, 27 agosto 2019, 10:25

Enamorado de su mascota desde hace seis años. Esta llegó para tornar la tristeza en alegría de un plumazo. Luis Gestoso, coordinador de Vox en la Comunidad Autónoma, comparte protagonismo en esta historia con 'Ringo', un bulldog inglés de cinco años de edad que se ha ganado el corazón de su dueño. Y se lo ganó en una situación difícil. El animal aterrizó en la familia después de la muerte de su hermano, 'Thor', otro bulldog inglés que vivió junto a Luis y los suyos pero que falleció en 2013, y que aún provoca lágrimas de emoción en Gestoso al hablar de él.

El dueño del animal es un amante de los perros desde pequeño. Tuvo pastores alemanes y mastines en su juventud, pero años después se interesó por este can. Leyó sobre él, le llamó la atención su estética y buen carácter y compró a 'Thor' en un criadero de Valencia. Hace seis años llegó 'Ringo', su segundo bulldog inglés. «Esta raza es la mascota de las universidades americanas y la de los marines. Siempre me han parecido perros simpáticos por el aspecto que tienen. Me recuerdan a Winston Churchill, solo les falta el puro».

Disfruta con todos los miembros de la familia y exalta de felicidad cuando Luis vuelve a casa después del trabajo. 'Ringo' ve a su amo entrar por la puerta y automáticamente coge su juguete más antiguo y destrozado, y el más querido, se planta ante él y le mira rogándole un rato de diversión. «Es un perro maravilloso. Tiene muchos músculos en la cara, lo que hace que sea muy expresivo. Te partes de risa con él. Tiene una inteligencia portentosa. Es simpático, con una sensibilidad extrema, sociable y cariñoso. No echa baba y no tira pelo, lo que es una ventaja para tenerlo en un piso».

Una mascota te cambia la vida. Siempre. Y a Luis y a los suyos no podía ser menos. Aprendió a amar la naturaleza y a cualquier animal. Le enseñó unos valores que nunca está de más que se les recuerde a los humanos. Lealtad, fidelidad, sacrificio y amor eterno. «Una mascota te enseña a querer a los demás sobre todas las cosas sin esperar nada a cambio. Es una experiencia maravillosa. Si un animal tiene la oportunidad de dar la vida por su dueño, la da sin pestañear».

'Ringo' es leal, bueno, generoso y un sinfín de bellos calificativos que su amo no se cansa de atribuirle. Cuenta con un tesón y una voluntad inquebrantables. Luis no piensa por el momento en tener otras mascotas, solo desea que este bulldog inglés le dure «tantos años como su dueño viva, porque las ventajas y el amor incondicional que un perro proyecta por su amo es impagable».