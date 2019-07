'Kyro': una nueva ilusión

Vino para cicatrizar la herida que dejó otra mascota en su dueña. Ella, al mismo tiempo, le estaba salvando la vida. La historia que envuelve a Lola Gracia, escritora y periodista de la Región, y a su gato 'Kyro' bien podría ser el argumento de una obra que se proyectara en la gran pantalla. Lola experimentó un gran vacío en su corazón cuando una gata que tuvo, un tanto aventurera, quiso emprender un viaje por su cuenta y desapareció. La periodista empapeló varias calles de la ciudad en busca de una mascota que había dejado un inmenso sentimiento de tristeza en la familia. Nunca la encontraría. Pero sí a otro animal que ha devuelto la alegría a la vida de la escritora y de los suyos. Se trata de 'Kyro', un gato que llegó en octubre de 2017 y al que su dueña rescató y socorrió cuando este más lo necesitaba: «Una vecina de La Alberca me dijo que había visto a mi gata por Facebook. No era ella pero localicé a este animal, que es muy parecido. Estaba abandonado y había sido recogido por un restaurante. Lo llevé a una veterinaria que le salvó la vida». El nombre procede del planeta Kyron, que representa a la persona que está enferma pero sana a la vez. «Era un herido y vino a sanar la ausencia de la otra gata, que queríamos mucho».

Esta mascota permitió a su dueña vencer la soledad cuando esta era más palpable. Junto a Lola y su hijo, 'Kyro' es uno más. Inteligente, cariñoso, disciplinado y «un gran colaborador en casa», como asegura su ama. Es el guardaespaldas de la periodista. Su sombra, ya sea cuando cocina, lee, tiende o acude al baño a darse una ducha. La conoce tanto que a veces la auxilia y la saca de más de un aprieto: «Por las mañanas, cuando se me pegan las sábanas después de sonar el despertador, él me despierta con su pata como si supiera que me he quedado dormida». 'Kyro' es casi todo virtudes. Y no lo es plenamente porque de vez en cuando saca sus garras y se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso. «Le encanta arañarlo todo: bolsos, pañuelos, maletines y muebles», comenta Lola con resignación.

Inquieto por naturaleza y un tanto pijo para alimentarse, el gato busca en todo momento los mimos de sus familiares. De hecho, dueña y mascota cuentan con una rutina especial que hace que 'Kyro' se transforme en un humano de vez en cuando: «Se sienta con nosotros en el sofá cuando vemos alguna serie y las caricias son sus palomitas. Es un animal muy especial y nunca me arrepentiré de su llegada a casa».