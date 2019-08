'Mika', una perra de diseño

Era una cachorro. Apareció abandonada en la puerta de una protectora. Recibió los cuidados necesarios durante un largo tiempo. Pero un día, tres años después de su llegada, la vida de 'Mika' estaba a punto de cambiar. Julián Garnés, publicista del estudio de diseño murciano Rubio & del Amo, iba a ser el que le concediera un techo y una familia que es todo amor por una perra pastor alemán que ahora tiene nueve años. Había llegado el primer día del resto de la vida de 'Mika'. «El aterrizaje del animal en casa fue una bendición. Años atrás tuvimos otro perro que se llama 'Tomoko', pero se murió meses antes. Mi mujer colabora con la protectora José María Párraga, la perra era muy tranquila cuando fuimos a verla y decidimos acogerla en casa. Es una balsa de aceite. Mi hija estaba recién nacida y ha crecido con ella sin ningún problema. No tiene defectos. Es una santa».

Seis años después de su llegada, la mascota es una más en la familia. Y no solo eso, también es la mano derecha de Julián en su lugar de trabajo. «Cuando la saco, como el estudio me pilla cerca del 'pipican', me la llevo al trabajo. No te enteras de que está allí. Se queda echa una bola. Si nadie llama al timbre, no sabes de su presencia».

A 'Mika' le encanta recibir carantoñas de los suyos. Adora ponerse boca arriba, con la panza al fresco, a la espera de que su dueño le rasque la barriga. Pero el animal no se queda ahí. Acecha a todos los inquilinos del hogar cuando estos limpian los platos después de cada comida en busca de algún premio. Recompensa que pocas veces recibe porque Julián quiere evitar «que se nos suba a las barbas».

Pero si por algo se caracteriza 'Mika' es por lo sociable y juguetona que es. Cuando estos dos factores se juntan da igual el lugar, el ambiente que rodee al pastor alemán, y lo que haya alrededor: le vale con casi todo lo que encuentre a su paso: «Cuando vamos a la playa se lo pasa en grande. Siempre está buscando un palo para que se lo tires. Si tú estas cansado, busca al que esté mas cerca. Le da igual quien sea. En el campo adora jugar con las piñas. Cuando ve que no le vas a lanzar más, se va en busca de otra persona». Reconoce que con esta mascota es suficiente de momento. A veces no es sencillo compaginar tu vida con la suya. Y secundariamente, porque exige ir de compras a menudo: «Cuando vuelvo de trabajar, a veces me encuentro calcetines o zapatillas desperdigados por la casa sin su pareja. Los coge, hace con ellos lo que quiere, los suelta donde le apetece y tienes que buscarlos». 'Mika' los lleva locos, y no solo de amor.