Paseos para recordar

José Antonio Cobacho, rector de la UMU desde 2006 hasta 2014 y actual presidente del Consejo Económico y Social de la Región, se quedó con la 'custodia' de su perro 'Cobi' cuando su hija se marchó al extranjero. Esta mascota llegó en 2008 en forma de regalo. Era el 18 cumpleaños de la joven y su padrino le obsequió con un cachorro mestizo, ya que comparte dos razas: shnauzer y shih tzu. Aunque la titular es la primogénita del exrector, poco tiempo después Cobacho se convirtió en su verdadero dueño. Un dueño que nunca había tenido un perro, pero que no le tembló el pulso a la hora de proteger al que es ahora su fiel escudero. «La vida cambió con su llegada. El perro percibe las situaciones que se producen en la casa. Cuando mi esposa o yo hemos estado enfermos, el perro se percata. Tiene un sexto sentido que le hace ser consciente de lo que ocurre en cualquier momento».

Dueño y mascota son fieles asistentes al parque del Malecón. Al segundo le encanta pasear con Cobacho y ver a Pepe Carreres o Jorge, dos de sus grandes amigos que siempre comparten gestos cariñosos con el animal. 'Cobi' adora caminar y, además de visitar jardines del centro de Murcia, frecuenta mucho la huerta y la Torre de la Horadada, sobre todo los fines de semana. Es, sin duda, el mejor compañero de José Antonio. Pero no solo de este. A la mascota le gusta el jolgorio como el que más, y disfruta cuando recibe visita: «El perro se divierte cuando vienen niños a casa. Disfruta mucho jugando con mi nieta y mis sobrinos. Nada más verla llegar mueve el rabo en señal de alegría. Cuando tenemos alguna fiesta familiar el perro lo pasa de maravilla».

'Cobi' ha dado algún que otro problema de salud por su próstata. Le afectan todos los productos relacionados con la carne y, por eso, lleva una dieta especial. Una dieta de la que a veces su amo hace oídos sordos con tal de complacer a la mascota: «Suelo darle más comida de lo normal. Muchas veces mi familia me riñe porque no quieren que el perro engorde y la veterinaria me dice más de lo mismo». En una época como esta, en la que el calor aprieta a humanos y animales, el perro del exrector esquiva el sol en todo momento y se aferra a su cuenco con agua para vencer el verano. Su amo lo acerca a la playa pero siempre respetando a los bañistas «porque me consta que hay gente a la que le molesta». José Antonio ha saboreado el encanto de tener un perro. 'Cobi' se ha ganado el cariño de su amo y su dueño no ha hecho por evitarlo, como es natural. Reconoce que siempre será especial por ser el primero pero ¿y el último?: «Nunca se puede decir nunca ni de este agua no beberé».