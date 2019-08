No hay dos sin tres vicente vicéns / AGM Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Viernes, 9 agosto 2019, 10:04

Para muchos tres son multitud. Para otros no hay dos sin tres. Y José Antonio Moreno, expresidente de la Federación de Caza de la Región de Murcia, se agarró al segundo dicho popular para rodearse de lo que le hace feliz. Tiene tres perros. La primera fue una bretón llamada 'Kira' que llegó en 2009 [tiene 10 años] a través de un amigo de Totana. Tras esta llegó 'Tuko', un teckel al que le contemplan nueve primaveras y que aterrizó en la familia también a través de un amigo del dueño, esta vez de Cantabria. Pero esto no quedó ahí y llegó un tercero. 'Kira' también se rige por el no hay dos sin tres y dio a luz en la Nochebuena de 2015 a 'Luky'. Conviven en armonía y a todos les corresponde un trocito del corazón de su amo.

La 'matriarca', 'Kira', es la reina de la casa. Lleva diez años junto a José Antonio y su familia y no se despega de ellos. Tanto, que a veces se vuelve un poco celosa: «Está siempre encima de ti. No te permite alejarte ni un minuto. Te da mucha seguridad. No tolera que nadie se acerque a mí ni a nadie de la familia sin estar ella presente. Alguna vez hemos tenido algún problema con ella por querer protegernos tanto. Te da tranquilidad y satisfacción saber que se siente totalmente integrado entre nosotros y nos defiende a capa y espada».

La adoración por su amo llega hasta tal punto que cuando la vida obliga a separar sus caminos durante unos días, el animal sufre lo que no está escrito. «Hay veces que hemos tenido que dejarla en casa de mi hermana o de algún amigo y ha padecido el síndrome de abandono. Le cuesta mucho asimilar que no estamos. Cuando vuelve a casa con nosotros se tira una semana sin despegarse de mí o mi mujer. Y cuando te separas se pone a llorar. Es su gran problema».

Es una perra dócil, cariñosa, calmada y que apenas da preocupaciones en cuanto a su salud. Se alimenta de pienso y no perturba en exceso la tranquilidad de sus dueños a la hora de comer. «A veces le damos un trozo de pan duro, que también ayuda a limpiar los dientes y lo disfruta mucho», comenta José Antonio. 'Kira' disfruta con la libertad del monte. Tanto que, como señala su amo, «considera un castigo dejarla en casa cuando me voy a cazar». El expresidente de la Federación de Caza de la Región ha pasado por todo tipo de situaciones con sus perros, tanto que en el pasado tuvo sacrificar a alguno de ellos por problemas graves de salud. Para José Antonio, sus mascotas son su vida y cada una es especial en sí misma: «Creo que con tres perros voy servido. Siempre preferiré pasarlo mal yo a que sufra alguno de ellos».