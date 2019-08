Único entre un millón

Su vida gira en torno a ellos. Llenan su día a día en el trabajo y en casa. Los animales en general, y los perros en particular, son su pasión. Gloria Navarro es educadora canina y presidenta de una asociación que defiende a esta especie. Cuenta con varias mascotas y vive rodeada de ellos. Hace unos meses llegó a la familia alguien especial. Diferente al resto. Un pastor alemán llamado 'Deckard' por el protagonista de la película 'Blade Runner'. «Unos clientes amigos me llamaron y me dijeron que habían comprado un perro para otra persona pero esta se había echado atrás. Yo tenía un montón de trabajo, no tenía tiempo, contaba con cuatro mascotas más. Les dije que no podía quedármelo. Me dijeron que fuera a verlo, lo hice y fue un flechazo. Me lo llevé para casa».

Gloria es dueña y profesora de su mascota. Experta en el adiestramiento de estos animales, la educadora canina quiso aplicar todos sus conocimientos para que 'Deckard' fuera desde el primer minuto un perro ejemplar: «Mi objetivo era convertirlo en alguien muy sociable con el resto de animales, con los de su especie, con las personas, los niños, etc. Mi intención era que además de una mascota, fuera un compañero de vida y de trabajo. Se ha convertido en eso. Quería que fuera equilibrado. Transmite mucha tranquilidad a otros perros. Ayuda a otras personas a tener trato con estos seres vivos. Es mi familia. Pasamos la vida juntos».

A diferencia de otras personas, Gloria no tiene que compaginar su horario laboral para poner los cinco sentidos en su mascota. Él la acompaña en el trabajo, los viajes y los ratos de ocio. Incluso a alguna que otra terraza de un bar sin poner problemas, porque «sabe que la comida de humanos no es para él y ni pide ni molesta a los demás», asegura su ama. Sensible y delicado, a 'Deckard' no le gusta quejarse cuando se hace daño. Y en sus ratos de juegos con otros animales, a veces, sufre algún rasguño. Como con otra mascota que convive con él: «Le tiene pánico a la gata. Un día lo marcó y no quiere saber nada de ella. A pesar de ser más grande, intenta esquivarla cada vez que puede».

Es el compañero perfecto para Gloria. Un refugio en muchos momentos y un guardaespaldas atento sea la hora que sea: «Es el mejor perro que puedo tener. Quería que fuera grande. Me gusta mucho salir a correr por la huerta de noche y muchas veces me he sentido insegura por ir sola. 'Deckard' tiene un tamaño imponente y me da seguridad llevarlo conmigo. Me siento protegida. Es alguien fantástico».