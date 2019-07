Una oferta irresistible

Era un cachorro. Llegó a una casa que no iba a ser su verdadero hogar. Pero este estaba más cerca de lo esperado. 'Duna' es una cocker de 14 años y la mascota de Fernando Jiménez, politólogo de la UMU. Esta perra aterrizó en forma de regalo de alguien que vivía pared por medio del que iba a ser su dueño: «Una vecina, que ya tenía un perro, nos convenció para que nos lo quedáramos. Nos lo pensamos, pero cuando tienes un cachorro en tus brazos es difícil resistirse. Fuimos a recoger a los niños con él en los brazos y esa cara de ilusión no la olvidaremos jamás», cuenta Fernando. Los jóvenes no solo experimentaron una inmensa alegría al tener un miembro más en la familia, sino que les ayudó en su educación y les cambió la concepción del mundo animal: «Los niños tenían un poco de pavor a los perros. A partir de entonces, cambiaron de la noche a la mañana. Desarrollaron amor por la naturaleza. Cuando tenían cualquier problema, en vez de llorar en la habitación cogían a la mascota y lloraban con ella. Les sirvió para crear su propia identidad».

'Duna' llegó sola a casa pero pronto iba a multiplicar por dos el cariño hacia sus dueños, y viceversa. Siete años después, la perra dio a luz a una camada de cinco cachorros de la que solo se salvó, y de milagro, 'Supi' [de superviviente]. «La madre tenía siete años y estaba en una edad límite. Era un poco mayor para cruzarla y no tuvo leche suficiente para todas las criaturas. La única que sobrevivió fue 'Supi'. Compramos leche maternizada para ayudar a su alimentación y la sacamos adelante». Madre, hija y familia conviven en armonía. Los dos animales se han convertido en un amor incondicional para su dueño, que cuenta con una rutina diaria por las zonas más altas de la ciudad: «Siempre las paseo durante una hora y media por El Valle, en La Alberca. Disfrutan porque olfatean todo, se sienten libres y llegan a casa relajadas; a la vez también disfruto yo, porque me obligan a hacer deporte», relata el politólogo.

A la reina de la casa la edad le empieza a pasar factura. Tiene un tumor en la vejiga y no siempre recuerda el lugar donde hacer sus necesidades, algo que la familia perdona «por todo el amor que nos ha dado», asegura su dueño. Fernando reconoce que las mascotas, en multitud de ocasiones, son una atadura, pero que el cariño desmedido que demuestran supera con creces todo lo demás. Sabe que el estado de 'Duna' y'Supi' empieza a dar algún que otro quebradero de cabeza, pero evita mirar más allá del presente: «Son dos seres que llegaron de sorpresa y se irán llevándose el corazón de toda la familia».