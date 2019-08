Un amor maternal

Espontánea. Divertida. Y como ella mismo dice, trastornada. La 'trashvesti' Cynthia de Cassette es conocida como una musa del espectáculo que viaja por las mejores salas de conciertos poniendo la nota discordante y acorde a la vez. Pero esta cantante cuenta con un pequeño tesoro que, a veces, la acompaña en sus expediciones. Lo más valioso de su vida es 'Morla', una perra de raza carlina que tiene 10 años, y a la que detesta denominar mascota porque «es casi el miembro más importante de mi familia», asegura la 'performer'.

La 'hija' de Cynthia no llegó sola a casa. Lo hizo con una grave enfermedad neurodegenerativa que le ha hecho quedarse progresivamente minusválida. Esto cambió la vida de la cantante, ya que todo gira en torno a una perra que tiene una dependencia absoluta de su dueña: «La enfermedad que tiene no sabe de cuidados. No tiene tratamiento. Ha ido perdiendo la movilidad de la zona trasera. Tengo que estar pendiente de ella a la hora de hacer sus necesidades porque no sabe hacerlo sola y podría causarle un fallo renal. Sale a la calle en carricoche y debes prestarle una atención especial porque no es un perro normal».

La afección solo sirvió para unir más a dos seres que no pueden vivir el uno sin el otro. Tanto es así que el momento de recibir la noticia es uno de los instantes más especiales de una relación totalmente maternal: «Cuando el neurólogo me informó de su problema de salud lo tomé como un drama. Pero al instante cambié el chip. Decidí vivir mucho mejor, amarla con todas mis fuerzas y cuidarla mucho más. Estoy orgullosa y contenta de tenerla y quiero disfrutar con ella todos los años que la vida nos deje».

Cariñosa, leal y con un carácter maravilloso, Cynthia cree que lo peor que tiene la perra es su propia dueña. Una dueña que compagina el mundo del espectáculo por España, y fuera del país, y una peluquería que regenta desde 2009 [en ese oficio es David, la persona detrás de la 'trashvesti']. Por falta de tiempo, necesita contar con la inestimable ayuda de su madre, o como ella dice, «la abuela de 'Morla'», para que se haga cargo del animal en su ausencia

Madre e hija. Cynthia y 'Morla'. Disfrutan juntas de viajes, de paseos en carricoche y de momentos de paz comiendo sin parar en casa. Desafortunadamente, la perra de la cantante no ha podido presenciar en directo los 'shows' que lleva a cabo su dueña. O quizá sí, pero en conciertos privados: «Le canto, le bailo y le pongo todos mis vídeos en casa. Es una fan muy especial».