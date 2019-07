El mejor amigo del hombre nacho garcía / agm Mi mascota y yo FERNANDO PERALS Viernes, 26 julio 2019, 09:38

El perro es el mejor amigo del hombre. O, al menos, eso dicen. El poeta Antonio Soto ha comprobado en sus carnes que este dicho es una verdad rotunda. Desde 2016, cuenta con un inquilino más en casa. Se trata de 'Luchino', un caniche negro de tres años que acompaña al escritor allá donde va. El nombre de la mascota proviene de Luchino Visconti, director de ópera y cine italiano. Es hogareño, cariñoso y una compañía especial para el poeta, ya que «es partícipe de todo en mi vida. Es uno más en la familia».

Antonio es un amante de esta raza. Para él, «un perro significa la amistad, la nobleza y la fidelidad. Además, esta especie es cariñosa, limpia y fiel». 'Luchino' es el arma del poeta para vencer la soledad del día a día. Su dueño no encuentra defectos en una mascota que llegó hace tres años para hacerle la vida más completa y feliz. Pasean juntos todos los días. A veces se acercan al campo, donde el perro disfruta de un rato de esparcimiento corriendo y comiendo hierba. Tal y como su amo relata, «lleva una vida muy sana. Come cuando le apetece y siempre pilla algo de alimento de la familia. Es un perro tranquilo. Le gusta estar en su cama echado al fresco. No da mucho trabajo y eso es algo de agradecer».

Este animal comparte vida, y también espacio en muchos momentos con 'Frida', otro caniche color albaricoque de la nieta de Antonio con el que «hace muy buena pareja y juega todo el rato». 'Luchino', como tantos en esta época, evita el calor a toda costa. Se encierra en el lugar más fresco de la casa frente al aire, espera a que caiga el sol para salir y se refugia de las altas temperaturas. La mascota se acerca algunos días a la playa, pero siempre para pasear, «porque bañarse está prohibido y es algo que nos da mucho respeto», asegura el poeta. Los días de calor más intensos, 'Luchino' recibe una alegría de su amo. Manguera en mano, el escritor moja a su mascota para que lidie con el asfixiante verano que azota a la Región.

Antonio tiene predilección por su perro. Antes de llegar este, tuvo otro que murió con 14 años y le dejó con una tristeza que reparó el animal que convive con él ahora. Un caniche puede llegar hasta los 15 o 16 años de vida; el poeta duda «si 'Luchino' podrá superarme en vida». Pero los años, la experiencia de convivir con esta mascota que le tiene robado el corazón, y su amor por los perros hacen que Antonio tenga claro que su presente y futuro no dejará de estar acompañado de uno de ellos: «Siempre tendré un perro a mi lado. Cuando no tienes a una persona, no hay mejor compañía que un perro, y si es como 'Luchino', mucho mejor».