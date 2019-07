El premio a una jubilación

El mejor premio a una larga carrera profesional suele ser el descanso y la posibilidad de disfrutar de los tuyos sin límites. Pero a Agustín Navarrete, expresidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia, sus hijos le tenían preparada una sorpresa para su jubilación. El día de su 71 cumpleaños, en 2014, Agustín recibió uno de los regalos más especiales de toda su vida: un perro al que llamó 'Lino' «porque era un nombre corto y fácil de pronunciar». Así llegó este bichón maltés blanco, que ahora tiene cinco años, a la familia. Pero no era el primer cachorro que pisaba el hogar. Antes de él, Agustín y los suyos tuvieron «ocho o nueve perros: pastores alemanes, huskys, dálmatas, de todo tipo».

'Lino' es cariñoso, doméstico y un buen guardián de la casa, ya que como señala el expresidente de la AECC, «alarma rápidamente cuando hay algún movimiento o ruido extraño. Si hay algo que no le cuadra empieza a ladrar». A pesar de ejercer como guardia de seguridad en muchas ocasiones aparentando ferocidad, cuando llega la noche el animal prefiere la cuna que está junto a la cama de su amo para comenzar las horas de sueño. «Nos sigue a todas partes. Se pasa la vida detrás de mi mujer. Nos aporta un cariño único».

La mascota es uno más en la familia. Sus dueños lo sacan tres veces durante la jornada y llevan al día todos sus cuidados. 'Lino' se alimenta de pienso, aunque alguna que otra vez recibe un detalle de sus amos cuando están comiendo. Estos regalos se producen ahora con menos asiduidad, ya que hace dos años sufrió una gastroenteritis aguda que supuso una gran preocupación en casa. Agustín y su perro no cuentan con una rutina especial más allá del paseo: «Juego con él tirándole pelotas y él me las devuelve. No es agresivo. No le gusta compartir nada con nadie. Solemos llevarlo al parque que está junto a Centrofama y no se familiariza mucho con los demás. Es muy independiente».

El verano no es un problema para 'Lino'. De hecho, el calor murciano lo lleva mejor que sus dueños. Disfruta de la vivienda que Agustín y su mujer tienen en la finca Buenavista desplazándose de un lado para otro. Eso sí, guarda las distancias con todo lo que tenga que ver con el agua: «No le gusta bañarse. Prefiere corretear por casa, haga el tiempo que haga». Agustín tiene 76 años y tras pasar casi una decena de perros por su vida, cree que con este se despide de los animales: «Somos una familia que adora a los perros pero 'Lino' es tan especial que después de él será complicado disfrutar de otro».