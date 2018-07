Te quiero, siempre te he querido. Desde niño me has acunado, soñara despierto o durmiendo, haciendo que mi cuerpo se meciera al compás de tu delicado equilibrio. Me enseñaste a moverme en libertad, a que los pequeños pasos son en realidad el principio de una aventura sin límites. Me enseñaste la sencillez de los juegos con los amigos y la lealtad a quienes me rodean. Has estado siempre ahí, viéndome crecer sin señalarme la culpa cuando me marchaba lejos de ti. Y cuando he vuelto me has esperado lleno de luz. Has sido siempre mi mejor compañero.

Me siento ahora a tu lado y pese a todo me haces sentir lleno de vida, y sonrío al mirarte, porque sigo siendo igual de pequeño por muchos años que cumpla, porque tú siempre serás más grande. Tan inmenso como cualquiera de las ilusiones que haya tenido.

Te añoro si te pierdo de vista tan solo un día y busco tu olor en cada rincón del mundo que visito, porque en la memoria me llevan a ti la sal, los acordes de una guitarra y un horizonte lleno de ternura. ¡Ay, si te diera por contar todos los secretos que has presenciado! ¡Ay, los corazones que a tu vera se han roto!... Eres un pícaro que ha tenido toda la paciencia del mundo para ser testigo del amor que llenó miles de historias... cómo te envidio.

¿¡Qué no sabrás tú!? ¿Cómo poder arrancarte solo uno de los tesoros que te guardas? ¿Y cómo poder ayudarte cuando lo estás pasando mal?

Voy a quedarme contigo, no pienso dejarte solo y me pongo como deber recorrerte día y noche devolviéndote cada uno de los besos y anhelos que me has regalado. Sigue fuerte y sigue invicto, y si en algún momento te flaquea el alma... ¡grita!, porque al igual que a mí, enamoraste a tantos que seremos millares los que iremos en tu ayuda.

Que estas sean solo las palabras que acompañen al compromiso que siempre he tenido contigo. Y que sean muchos más los que tengan la gallardía de no abandonarte a tu suerte. Seremos valientes por ti, ahora nos toca a nosotros.