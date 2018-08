Les voy a desmontar un estereotipo. Así, por las buenas y por ser agosto. Verán: me llevo de maravilla con mi suegra. De verdad. Y eso que es gallega. Y de Ferrol. Y lo digo porque la geografía imprime carácter. Y mucho. Así que se pueden imaginar que, al principio, lo nuestro fue una lucha entre dos superpotencias mundiales, entre el norte y el sur, entre el caldo gallego y el cocido de pava con pelotas. Pero una vez que me acostumbré a que no usara los tiempos verbales compuestos y a que su casa oliera a unto, descubrí que ella es como su tierra: a veces, orvallo suave y silencioso que te cala hasta los huesos; a veces, galerna del cantábrico. Y, siempre, montañosa: una piedra dura del norte esculpida en una pieza, erosionada por los años, sí, pero lúcida y capaz.

Mujer de marino y madre de cinco hijos criados casi en soledad porque su marido estaba siempre navegando, mi suegra podría ser mMinistra de Economía y Hacienda, que les dio carrera a los que quisieron estudiar haciendo milagros, multiplicando los panes, los peces y las pesetas. O ministra de Igualdad porque, con una pensión misérrima, siempre intenta que sus quince nietos y sus cinco bisnietos tengan regalos en santos, cumpleaños y Navidades, sin hacer distingos entre ellos. Podría haber sido lo que hubiera querido si hubiese podido, si la hubiesen dejado, como tantas otras mujeres fuertes, valientes y luchadoras. Pero todas sus capacidades se han desarrollado en privado: solo unos pocos hemos podido disfrutar de su inteligencia y de su amor duro y dulce, como un caramelo de fresa. No nos dejará un pazo en herencia, pero nos legará kilos de decencia y dignidad.

Mi suegra es un centro de gravedad permanente alrededor del cual orbitamos todos. Y es mi lectora más fiel: le deja siempre el periódico encargado a su quiosquera «porque mi nuera escribe en 'La Verdad'». Hoy es su santo, a nosotros nos pilla en la otra punta del mundo y es la primera vez en muchos años que no pasamos este día con ella. Así que, felicidades, Maruja. Y, el año que viene, lo celebramos en Ferrol.