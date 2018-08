Lástima que sea tarde

Dice Patricio Peñalver en una entrevista de Manuel Madrid que hoy en día los cantaores se cuidan tanto o más que los futbolistas, desglorificando aquello tan sobado de que el verdadero arte surge de la desgracia. No hace falta ser un artista atormentado ni sufrir penurias en una buhardilla en París, cuando las buhardillas tenían goteras, chinches y lamparones, es decir, cuando eran buhardillas y no áticos, para ser bueno o apuntar maneras. Es cierto, hoy los artistas se cuidan más que los futbolistas, pasan más tiempo en los gimnasios que en los bares, se miran más los bíceps que al espejo. Si es que el mundo está al revés. Así, ves a Springsteen haciendo volatines tras dos horas de concierto, como si nada, y en cambio ves a Maradona con movimientos tartajeantes, manoteando el aire en busca de asideros que no existen, para salir de un palco de fútbol.

Hoy los genios viven más. Ya no vale el famoso 'ars longa, vita brevis'. Antes llegaban a la cima, para luego darse al desenfreno y acabar desfalleciendo pronto. Al tiempo que se apagaba su vida empezaba a crecer su estrella, honorada por una vida de excesos que se entendían parte del propio genio. Hoy, en tiempos de buenismo, corrección política e hipocresía a raudales, algunos a quien tenemos por héroes serían vistos como un mal ejemplo y puestos a parir en las redes sociales. Elvis, Kafka, Hemingway, Janis Joplin, Maria Callas, Edith Piaf, Van Gogh, Allan Poe, Toulouse-Lautrec... La lista de los que murieron pronto es larga y ninguno tenía a Twitter ni a Facebook tocándoles las pelotas, esas espadas de Damocles llenas de gente pontificante y encantada de conocerse, que te recuerda a cada instante lo malos que son los demás y lo listos que son ellos.

Yo, por si acaso, prefiero recluirme en mis libros. O si no, en un buen vino, no me vaya a pasar lo que se cuenta de Beethoven, al que en su lecho de muerte le llegó una partida de excelentes vinos del Rin. «Lástima que sea demasiado tarde», dijo. Ya no volvió a hablar, fue lo último que dijo.